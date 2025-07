Amanda Knox: la miniserie evento su Disney+ dal 20 agosto

Il 20 agosto debutta su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) The Twisted Tale of Amanda Knox, la miniserie originale ispirata al controverso caso giudiziario che ha sconvolto l’opinione pubblica internazionale. Con un cast guidato da Grace Van Patten e la produzione esecutiva di Monica Lewinsky e della stessa Amanda Knox

"The Twisted Tale of Amanda Knox": su Disney+ la miniserie evento sul caso che sconvolse il mondo Il caso giudiziario che ha diviso il mondo e acceso il dibattito mediatico per oltre un decennio arriva ora sul piccolo schermo in forma di miniserie. The Twisted Tale of Amanda Knox debutterà in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).il 20 agosto 2025 con i primi due episodi, seguiti da un episodio a settimana. Una produzione che promette di far discutere, non solo per la delicata materia trattata, ma anche per i nomi coinvolti.

Amanda Knox tra realtà e fiction: una storia vera con un cast internazionale e produttori d’eccezione spirata alla storia vera di Amanda Knox – inizialmente condannata e poi assolta per l’omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher a Perugia nel 2007 – la serie racconta il dramma di una giovane americana travolta da un sistema giudiziario complesso, dal clamore mediatico e da un’opinione pubblica divisa. Tra gli autori e produttori esecutivi figura anche la stessa Amanda Knox, affiancata da nomi come Monica Lewinsky (sì, proprio lei), KJ Steinberg (This Is Us) e Michael Uppendahl, anche regista della serie. Il cast mescola volti internazionali e italiani: Grace Van Patten interpreta Amanda, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico e Roberta Mattei completano una rosa attoriale capace di attraversare i confini linguistici e culturali della storia. In Italia, gli episodi saranno visibili in lingua originale con sottotitoli nelle parti in inglese. Approfondimento The Twisted Tale of Amanda Knox, il teaser trailer della serie tv

