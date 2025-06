Elsbeth, trama e cast della seconda stagione da stasera in tv

Ci saranno, in Elsbeth 2, anche nuovi personaggi : il tenente Steve Connor sostituirà Noonan, e inizia a scavare nel passato dell’ufficio, finendo per minacciare la già precaria ascesa di Kaya Blanke. Mentre Carter Schmidt, ex collega di Elsbeth a Chicago, la avvisa di una minaccia incombente: un cliente sta per affrontare un divorzio complicato, nei cui documenti emergere qualcosa proprio su Elsbeth.

Elsbeth Tascioni è un'avvocata decisamente anticonformista , arrivata a New York dopo una carriera di successo a Chicago. Anche nella Grande Mela, Elsebeth continuerà ad utilizzare il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia a incastrare i criminali.

La protagonista

Attrice classe 1967, Carrie Preston ha esordito sul grande schermo con piccole parti già negli anni Novanta. Tra i suoi primi film troviamo Il matrimonio del mio migliore amico, a seguito del quale smette di mangiare crostacei. Il vero successo è arrivato però con la TV: dal 2008 al 2014 Preston interpreta Arlene Fowler in True Blood, diventando uno dei personaggi più amati della serie. Poi, con Elsbeth Tascioni in The Good Wife, conquista critica e pubblico, vincendo l’Emmy come miglior attrice ospite in una serie drammatica nel 2013. Il personaggio diventa così iconico da ottenere, nel 2024, una serie spin-off tutta sua, Elsbeth.

Il resto del cast

Il cast di Elsbeth 2 comprende anche Wendell Pierce (noto per il ruolo di Zane in Suits e di Alderman Price in Chicago PD) nei panni del Capitano Wagner, il capo del distretto in cui Elsbeth lavora come consulente. Inizialmente ostile nei confronti di Elsbeth, è poi lui a chiederle di restare a New York. Carra Patterson, che deve la sua fama alla serie tv The Arrangement, è Kaya, agente di polizia dolce e intelligente, che lavora per il Capitano Wagner. Lei ed Elsbeth stringono una profonda amicizia, sebbene varie vicende la mettano a dura prova. Nella seconda stagione, Kaya pensa di diventare detective, ma deve completare alcuni corsi prima di poter essere presa in considerazione.

Christian Borle è Carter Schmidt, come in The Good Wife, un avvocato che conosce Elsbeth. Daniel Oreskes interpreta Buzz Fleming, detective con cui Kaya deve collaborare.