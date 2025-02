Elsbeth, trama e cast della serie tv spin-off di The Good Wife

Attrice classe 1967, Carrie Preston è sposata con Michael Emerson, con cui spesso ha recitato. Nel 2007 ha partecipato a un episodio di Lost, dove interpretava Emily Linus, la madre di Benjamin Linus, personaggio del marito. Inoltre, ha preso parte ad alcuni episodi di Person of Interest, interpretando la compagnia di Harold Finch (che, anche quella volta, aveva il volto del marito). Come attrice cinematografica, ha esordito in film come Il matrimonio del mio migliore amico e In ricchezza e in povertà, e ha lavorato due volte al fianco di Felicity Huffman, interpretando sua sorella, in Transamerica e in un episodio di Desperate Housewives. Nel 2013, per il ruolo di Elsbeth Tascioni in The Good Wife, ha vinto il Premio Emmy per la miglior guest star in una serie drammatica,