AL FIANCO DI GRANDI REGISTI, DA CHRISTOPHER NOLAN A QUENTIN TARANTINO

Nato l’11 maggio 1970 in Dakota del Sud, Nicholas Lee Katt, noto come Nicky, aveva iniziato la sua carriera in televisione come attore bambino in piccoli ruoli nei film Gremlins e L’erba del vicino. Katt aveva poi recitato in serie come Herbie, The Love Bug, I ragazzi di padre Murphy e Law and Order, mentre in diversi film aveva interpretato ruoli da cattivo. Nella pellicola La vita è un sogno di Richard Linklater era stato il duro Clint Bruno, che minacciava e picchiava un altro personaggio. Con lo stesso regista, Katt aveva lavorato anche nei film SubUrbia, Waking Life e School of Rock. Aveva anche collaborato con grandi nomi dietro la cinepresa, da Steven Soderbergh, per il quale aveva recitato ne L’inglese nel ruolo di Stacy il sicario, in Full Frontal nel ruolo di Hitler e in Dietro i candelabri, e ancora per Christopher Nolan in Insomnia e Il cavaliere oscuro, dove aveva interpretato un agente della S.W.A.T.., fino a Sin City di Frank Miller, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino, con il quale aveva lavorato anche in Grindhouse – A prova di morte. L’attore era apparso anche in Doom Generation di Greg Araki, in Strange Days di Kathryn Bigelow, ne Il buio nell’anima di Neil Jordan, ne Il momento di uccidere e Batman & Robin di Joel Schumacher e nel western Le vie della violenza, debutto alla regia di Christopher McQuarrie, dove aveva interpretato una guardia del corpo che resta ferita in una sparatoria. La produzione della serie tv Boston Public aveva invece fatto in modo che Katt venisse escluso dallo show dopo aver avuto un esaurimento nervoso, in modo che potesse dedicarsi alla carriera cinematografica dopo tre stagioni. L'attore aveva infine prestato la voce al personaggio di Atton Rand nel videogioco Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords. “Tutti dicono che i cattivi sono i più divertenti, ma ho sicuramente attraversato periodi in cui era proprio quello che la gente voleva che io interpretassi, il cattivo, soprattutto dopo La vita è un sogno”, aveva dichiarato in un’intervista del 2008. “Ma sono stato davvero fortunato perché ho potuto interpretare personaggi di ogni tipo”.