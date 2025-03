L'Arte della Gioia, stasera i nuovi episodi. Le anticipazioni

Accolta nella villa della Principessa Brandiforti, Modesta recita la parte della devota novizia, ma nuovi sentimenti rischiano di rovinare i suoi piani. Per riuscire a non tornare in convento, Modesta è costretta a scendere a compromessi. Dal romanzo di culto di Goliarda Sapienza, una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film. Protagonisti Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino e Jasmine Trinca

La scoperta di una libertà nuova e inebriante guida i prossimi passi di Modesta (Tecla Insolia) nei nuovi episodi, terzo e quarto, della nuova serie Sky Original diretta da Valeria Golino L’Arte della Gioia, liberamente adattata dall’omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi). I nuovi episodi saranno disponibili da domani in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

La trama Nel nuovo appuntamento con la serie prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film, Modesta si abitua facilmente alla nuova vita fuori dal convento, accolta nella meravigliosa villa della Principessa Brandiforti. Circondata dalla ricchezza, dalla bellezza, esaltata da una ritrovata libertà, non riesce più ad accettare il ritorno a una vita ecclesiastica. Nei nuovi capitoli della serie Modesta inizierà a combattere per ottenere quello che vuole, per ritagliarsi la sua parte di gioia, ma sarà costretta a scendere a compromessi. Vedi anche L'arte della Ribellione, il talk con le protagoniste l'8 marzo su Sky

SINOSSI DEL TERZO EPISODIO Modesta recita la parte della devota in lutto per sfuggire ai sospetti della Principessa Brandiforti, madre di Leonora, che l’ha accolta nella sua villa per un breve periodo. Modesta intravede subito una possibile vita alternativa a quella del convento, ma deve prima fare i conti con i numerosi segreti dei Brandiforti e l’attrazione per la giovane figlia della Principessa, Beatrice, che a sua volta trova in lei una vitalità estranea alla villa.

SINOSSI DEL QUARTO EPISODIO Modesta si guadagna la fiducia della Principessa curandosi del figlio Ippolito, tenuto segregato per il suo aspetto, ma l’imminente ritorno al convento la costringe a cercare un altro modo di restare. Modesta deve destreggiarsi tra le richieste pressanti di un pretendente, l’antagonismo di Carmine, il gabellotto con cui inizia una relazione, e la gelosia di Beatrice. Modesta ricorre alla sua scaltrezza per districarsi da questa situazione.