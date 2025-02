Heartstopper 4, il futuro della serie è incerto

Il destino della quarta stagione della serie televisiva britannica tratta dall'omonima serie di romanzi grafici e webcomic scritta e ideata da Alice Oseman resta incerto. Nonostante l’enorme successo riscosso dallo show, il futuro è ancora avvolto nell’incertezza. L’autrice della graphic novel da cui è tratta la serie ha recentemente fornito un aggiornamento sulla possibilità che venga realizzata una quarta stagione, lasciando i fan in attesa di una conferma ufficiale

Heartstopper 4 si farà? La domanda rimane per ora senza risposta, come ha confermato la creatrice della serie televisiva britannica. "Non abbiamo ancora una risposta”, ha spiegato Alice Oseman, l’autrice della graphic novel da cui è tratta la serie.

Ha poi aggiunto parole di speranza e fiducia per i fan della serie: "Siamo ottimisti, ci sentiamo speranzosi e speriamo di poter condividere presto delle novità a riguardo. Incrociamo le dita. Grazie mille per averci seguito!"

"Le trattative sono ancora in corso, non abbiamo ancora una risposta definitiva, ma ci sono tantissime persone che stanno facendo il possibile affinché accada."

"Sto lavorando molto dietro le quinte per ottenere un rinnovo per Heartstopper," ha affermato l’autrice Alice Oseman nel corso di un incontro tenutosi durante il Waterstones Children’s Book Festival svoltosi dal 14 al 16 febbraio 2025.

Il capitolo finale della saga

Nel settembre 2024, Alice Oseman aveva già anticipato ai lettori di essere al lavoro sulla sesta e ultima parte della saga di Heartstopper. L’intenzione dell’autrice è quella di completare il volume prima dell’uscita dell’eventuale quarta stagione della serie, in modo da dare ai fan un’idea chiara della conclusione della storia prima di vederla sullo schermo.

"Sono arrivata solo a 50 pagine, ma so già cosa accadrà e conosco tutti i dialoghi. Ora devo solo sedermi e disegnarli, che è la mia parte preferita del processo," ha raccontato in un’intervista rilasciata a The Guardian.

L’autrice ha inoltre espresso sentimenti contrastanti riguardo alla fine della storia: "Sono davvero entusiasta di come si concluderà la storia, ma allo stesso tempo è molto dolceamaro. Credo che sia il momento giusto per chiuderla. È triste, ma è arrivato il momento."

I fan di Heartstopper hanno potuto seguire la terza stagione della serie a partire da ottobre 2024, quando è uscita su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), e ora attendono con ansia di scoprire se l’amata serie otterrà un rinnovo per proseguire il racconto dell’amore tra Nick e Charlie.