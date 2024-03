Heartstopper, Olivia Colman non tornerà nella terza stagione

Olivia Colman non tornerà nella terza stagione di Heartstopper a causa di un conflitto di impegni. “Non potevo fare la numero tre. Non potevo conciliarlo. Mi sento malissimo per questo”, ha spiegato in un’intervista pubblicata il 28 marzo da Forbes l’attrice, che nella serie tv a tema LGBTQ interpreta Sarah Nelson, la madre di Nick Nelson (interpretato da Kit Connor), uno dei personaggi più amati. “Sento di essere stata parte di una delle cose più belle alle quali ho preso parte”, ha aggiunto. L’attrice premio Oscar non ha però escluso un ritorno nella serie Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su Now Smart Stick) per una quarta stagione o per uno spinoff.

"ABBIAMO FATTO TUTTO IL POSSIBILE"

Alice Oseman, ideatrice di Heartstopper, ha commentato la notizia in una story Instagram: “Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile, ma non c'è stato verso, ed è proprio così che funziona il mondo della tv a volte”. L’autrice della graphic novel che ha ispirato anche la serie tv ha precisato che il ruolo di Sarah non sarà assegnato a un’altra interprete. “Se c’è una cosa che potrei chiedervi, è di non arrendervi ancora”, ha aggiunto per i fan Oseman, consapevole che il pubblico era in attesa di assistere nella terza stagione a una conversazione particolarmente intensa tra Sarah e Nick. “Ho fatto tutto quello che era in mio potere per preservare quella scena così come è scritta nel fumetto”, ha aggiunto. “La storia di Nick nei fumetti è ancora lì, ancora infinitamente importante per me, e il ruolo di Sarah come supporto emotivo per Nick ora si sposterà su altri personaggi della storia. Se avremo una quarta stagione, mi piacerebbe che Olivia ne facesse di nuovo parte”.