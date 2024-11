Col ritorno in fascia pomeridiana, un episodio al giorno dal lunedì al venedì, più il doppio appuntamento il sabato e il giovedì sera in prima serata, la soap opera turca si sta avvicinando alla fine.

Al centro dei nuovi episodi, il mistero della sparizione di Asu. La giovane donna è stata uccisa?



L'affetto del pubblico del piccolo schermo per Endless Love, la serie televisiva turca che vincitrice nel 2017 dell'International Emmy Award nella categoria Miglior telenovela, ha indotto, come è noto, Canale 5 a restituire allo show con Neslihan Atagül e Burak Özçivit lo spazio pomeridiano, quello delle 14:10, occupato dallo scorso marzo prima di passare in prima serata.

La serie, che ha nuovamente sostituito nella programmazione quotidiana della rete Segreti di famiglia, ora va in onda tutti i giorni con un episodio dal lunedì al venerdì e con più episodi il sabato, dalle 14:45. A questi appuntamenti pomeridiani, si aggiunge quello del giovedì in prima serata, a partire dalle 21: 35.

Giunto alla seconda e ultima stagione, Endless Love, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, procede a grandi passi verso il finale.

Prima, però, i protagonisti sono chiamati a sciogliere i nodi irrisolti della trama a cui si aggiungono i recenti eventi legati alla sparizione di Asu, la moglie del protagonista Kemal.



Gli ultimi episodi: Kemal cerca la verità su Asu Le indagini sul presunto delitto di Asu (che è interpretata da Melisa Aslı Pamuk, ex Miss Turchia), coinvolgono ormai tutti i protagonisti della storia.

Il più interessato agli sviluppi della vicenda è il protagonista Kemal (l'attore Burak Özçivit) che non ricorda cosa è avvenuto nelle ore prima della sparizione della donna, ovvero, la notte in cui lui era andato ad incontrarla per firmare i documenti del divorzio.

Mentre Kemal è preda di dubbi e frammenti di ricordi che potrebbero non essere reali, dal momento che era ubriaco nella notte in questione, anche Emir (l'attore Kaan Urgancıoğlu, protagonista anche di Segreti di famiglia) e suo padre vogliono fare chiarezza sul delitto perchè preoccupati per le azioni di Asu che mettono Kemal in una posizione di vantaggio nel consiglio di amministrazione dell'azienda di famiglia.

Kemal spera nella possibilità che qualche testimone possa aiutarlo a ricostruire la verità.

Dai filmati del condominio ha scoperto che quella notte nel palazzo erano presenti degli addetti di un'impresa di pulizie.

Le anticipazioni: lo scontro tra Emir e Tufan Sconvolto per la sorte della sua amata Asu, Tufan (l'attore e produttore turco Ali Burak Ceylan) riesce, usando l'astuzia, a coinvolgere la protagonista Nihan (Neslihan Atagül) a farsi condurre da Emir che, secondo lui, è il responsabile della fine di Asu.

I due si aggrediscono e combattono fino a quando non vengono separati da Nihan che riesce, insospettabilmente, a palcare la loro rabbia.

Nihan mette da parte per un momento l'ostilità nei confronti di Emir e lo consola, minando il fragile equilibrio emotivo dell'uomo che la ama senza essere ricambiato.

Intanto le autorità procedono su un doppio binario. Una squadra è pronta alla riesumazione del corpo di Ozan.

Il commissario Mercan (il nuovo personaggio interpretato da Gizem Karaca), invece, mettendo insieme le prove sul presunto delitto di Asu, giunge alla conclusione che il colpevole sia proprio suo marito Kemal.