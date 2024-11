Stranger Things 5, le foto ufficiali coi nuovi look dei personaggi

Le foto: i ragazzi di Hawkins sono cresciuti

Mancano meno di due mesi all'inizio del 2025 ed è tempo per i realizzatori di Stranger Things di alzare il sipario sul grande spettacolo ideato per il finale della serie trasmessa da Netflix dal 2016.

La corsa del gruppo di Hawkins, impegnato a sconfiggere i pericoli letali che mettono in pericolo il destino della cittadina (e probabilmente il resto del mondo, a giudicare da ciò che è contenuto nella sinossi ufficiale della nuova stagione), sta per avere inizio: è tempo di scoprire le carte.

Dopo la diffusione dei titoi degli otto episodi che compongono il gran finale, arrivano sei foto scattate sul set dello show in cui compaiono tutti i beniamini della storia. O quasi.

Ci sono Jim Hopper (David Harbour) con quella che è, verosimilmente, Winona Ryder di spalle e ci sono i ragazzi più grandi, dunque Steve, Nancy e Jonathan (rispettivamente, gli attori Joe Keery, Natalia Dyer e Charlie Heaton). Ci sono i più piccoli, ormai diventati adolescenti: Will, Dustin, Michael e Lucas. Ma dov'è Undici? E che fine ha fatto Max?

Le nuove foto, che hanno il merito di svelare i nuovi look dei personaggi, aprono nuovi interrogativi tra i fan che ora si interrogano sulla scelta di non mostrare in anteprima le immagini di Millie Bobby Brown, personaggio centrale nella trama.

L'attrice britannica era comparsa in un video di backstage diffuso la scorsa estate ma dalle anticipazioni è ancora molto difficile cercare di intuire gli sviluppi della storia.