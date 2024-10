Endless Love, le anticipazioni della puntata di oggi 24 ottobre

Nel doppio appuntamento del giovedì, quello pomeridiano e quello della prima serata, i fan assisteranno al risveglio della protagonista Nihan e alle nuove trame di Emir suo marito, intenzionato a scoprire la verità sull'incidente che stava per costarle la vita

Come già è accaduto nelle ultime settimane, il giovedì è una giornata cruciale per i fan di Endless Love, trasmesso da Mediaset con un doppio appuntamento su Canale 5, al pomeriggio, a partire dalle 14: 10, e in prima serata, a partire dalle 21:30 circa.

Lo show drammatico e sentimentale, che è giunto alla seconda stagione, è a un punto decisivo, con i protagonisti Nihan e Kemal, gli attori Neslihan Atagül e Burak Özçivit, impegnati a sciogliere i nodi principali della trama e sempre più proiettati a una riconciliazione resa difficile dagli ultimi eventi.

Ecco le anticipazioni degli episodi in onda in chiaro e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Le anticipazioni: i nuovi piani di Emir I fan di Endless Love nella giornata di giovedì 24 ottobre assisteranno a numerosi sviluppi della storia in onda sul piccolo schermo in Italia dallo scorso marzo e che sta appassionando milioni di spettatori.

Nelle quattro puntate in onda nell'arco della giornata, una al pomeriggio e tre nell'appuntamento serale, Nihan e Kemal proveranno a ricomporre la frattura scaturita dalla scoperta del protagonista maschile di essere il padre della piccola Denize.

Dopo l'incidente stradale che le stava costando la vita, Nihan è ancora ricoverata in ospedale e si sta lentamente risvegliando. Kemal, determinato a incontrarla, riesce a introdursi nel reparto con l'aiuto di Zehir e la complicità di Vildan, la madre della ragazza, e di Yasemin.

Il confronto tra i due è aspro. Nihan, ignara di cosa è accaduto alla bambina (temporaneamente affidata a Leyla), accusa Kemal di avergliela portata via.

Intanto Emir (Kaan Urgancioglu) scopre il diario in cui sua moglie ha annotato la verità sul padre di Denize e intende sbarazzarsene perché sospetta che Kemal lo abbia letto. Nel frattempo ha scoperto anche che Azu ha mentito riguardo alla notte dell'incidente di sua moglie: lei non era con Kemal e per vendicarsi le proibisce di vedere sua madre Mujgan.

Successivamente, dopo aver aggredito ancora una volta Kemal, troverà il modo di spiare sua moglie permettendo a lei e al suo vecchio amore di incontrarsi. Ascoltando le loro conversazioni, capisce che Kemal è disposto a tenere per sé le verità che ha scoperto per il bene di Nihan e di sua figlia in attesa di studiare un nuovo piano per liberarle entrambe. leggi anche Endless Love, trama e cast della nuova serie turca

Le rivelazioni di Mujgan Con la complicità delle domestiche e grazie alle rivelazioni di Mujgan che, con un filo di voce, le dice che Emir è a conoscenza di tutto ciò che lei pensa di avergli nascosto, Nihan scopre di essere spiata da Emir e lo comunica a Kemal rivelandogli anche di non essere al sicuro a casa di suo marito che ha già minacciato lei e la bambina. L'uomo le fornisce un telefono per comunicare in maniera più sicura.

Nel frattempo, Leyla è impegnata a difendere le azioni di Kemal in azienda, dopo aver ricevuto una visita da parte dell'avvocato dei Kozcuoglu.

Anche per Zeynep e Hakan le cose iniziano a muoversi. La ragazza, che ha trovato lavoro in una caffetteria, accetta di trasferirsi a casa dell'uomo che nasconde tra le sue mura un bottone che potrebbe provare il suo coinvolgimento nella morte di Ozan.