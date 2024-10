Lockerbie, il teaser trailer della serie tv Sky con Colin Firth

Un viaggio lungo trent’anni alla ricerca di verità e giustizia per le vittime di uno fra i peggiori attacchi terroristici di sempre. Con il Premio Oscar® Colin Firth e Catherine McCormack nei panni di Jim e Jane Swire . Prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW

Diffuse oggi le prime immagini e il teaser della serie Sky Original Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am, con il vincitore del Premio Oscar®, del BAFTA, del Golden Globe e del SAG Award Colin Firth (Il discorso del re, A Single Man, The Staircase - Una morte sospetta) nel ruolo di Jim Swire, e di Catherine McCormack (Slow Horses, Temple, Lucan) in quello di Jane Swire, genitori di una delle vittime della tragedia aerea del 1988. La serie arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in tutti i paesi in cui Sky opera in Europa, mentre sarà un’esclusiva Peacock negli Stati Uniti.

La serie, che copre tre decenni, mostra come un padre spinto dall'amore e dalla perdita rischiò tutto dopo i fatti di Lockerbie, fra i peggiori attacchi terroristici di sempre. Fra crescenti conflitti e cospirazioni internazionali, il dottor Jim Swire mise in discussione le sue convinzioni e alleanze di sempre, mentre portava avanti una controversa campagna decennale per la verità e la giustizia che lo avrebbe condotto nei deserti della Libia, dove incontrerà il colonnello Muammar Gheddafi (Nabil Alraee), e nei Paesi Bassi per il processo del condannato libico Abdelbaset al-Megrahi (Ardalan Esmaili). La serie racconta l'impatto devastante della tragedia di Lockerbie su Jim e Jane Swire, sulla loro famiglia e sulle famiglie delle vittime in tutto il mondo.