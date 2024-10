Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) lancerà la versione italiana del dating show Love is Blind, che nel nostro Paese si intitolerà L’amore è cieco: Italia. I casting per persone tra i 25 e i 45 anni che desiderano trovare il vero amore sono già aperti, mentre la data di debutto sulla piattaforma di streaming non è ancora nota.

FINO AL MATRIMONIO, SENZA MAI VEDERSI

Il format, lanciato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2020, è presto diventato un fenomeno globale con versioni locali che sono state prodotte in diversi Paesi come Giappone, Brasile, Svezia, Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Argentina ed Emirati Arabi Uniti. In ogni stagione, 30 uomini e donne single entrano singolarmente in stanze insonorizzate chiamate “pod” per conoscere via speaker, e quindi senza mai vedere, un potenziale compagno o compagna. Dopo l’iniziale speed dating e il successivo approfondimento della conoscenza, gli spasimanti possono fare anche richieste di matrimonio, e solo allora le coppie possono interagire fisicamente e trascorrere tempo insieme in un resort.