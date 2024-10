Kostas, le location in cui è stata girata la fiction con Stefano Fresi

La nuova serie in onda su Rai 1 è una fiction ambientata in Grecia che segue le avventure del commissario Kostas Charitos, interpretato da Stefano Fresi. Scopriamo le location in cui sono state effettuate le riprese dello show

Kostas è la nuova serie in onda su Rai 1. Si tratta di una fiction ambientata in Grecia che segue le avventure del commissario Kostas Charitos, interpretato da Stefano Fresi. Al centro della trama c'è Kostas Charitos, il commissario a capo della squadra Omicidi di Atene nel 2009, anno in cui la città si rivela al centro di una fitta rete di segreti e traffici. Kostas (Stefano Fresi) vive nella capitale greca con la moglie Adriana e la figlia Caterina. Episodio dopo episodio, dovrà tornare faccia a faccia ad affrontare il suo passato e anche quello di suo padre. Il ruolo del genitore durante la dittatura sembra infatti essere stato piuttosto ambiguo…

È proprio qui che nella dieresi vive il commissario, il quale abita in un piccolo appartamento insieme con la famiglia. La serie televisiva ha voluto rispettare l'ambientazione dei romanzi di Markarīs, che sono per l’appunto ambientati ad Atene.

Pangrati è il fulcro dell’ambientazione



Il quartiere di Pangrati, situato a sud-est di Atene, è uno dei più grandi e densamente popolati della capitale della Grecia.

Questa zona della città è famosa anche per un famosissimo monumento che sorge proprio qui: lo Stadio Panathinaiko, ristrutturato nel corso dell'Ottocento e principale sede dei Giochi delle Olimpiadi 1896. Chiamato anche Kallimarmaro, è l'unico studio al mondo interamente costruito in marmo. Ha ospitato diverse gare anche in occasione delle Olimpiadi di Atene 2004, e infatti figura come sfondo sulle medaglie olimpiche di quell'anno.