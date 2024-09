Miss Fallaci, Miriam Leone giornalista nel trailer della miniserie

Lo show in otto episodi segue la vita professionale e privata della giornalista alla fine degli anni Cinquanta quando era cronista per il settimanale L'Europeo. Dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriverà in tv su Rai 1 prossimamente



Miriam Leone si è calata nei panni di Oriana Fallaci per la miniserie di carattere biografico Miss Fallaci, un racconto in otto episodi targato Paramount Television e Minerva Pictures in collaborazione con Red Strings, che approderà presto in tv in chiaro, su Rai 1 e non su Paramount + come annunciato in precedenza.

La serie televisiva è l'opportunità per il pubblico di approfondire gli avvenimenti che portarono la giornalista e scrittrice a uscire dall'Italia per raccontare il patinato mondo hollywoodiano.

Alla fine degli anni Cinquanta Fallaci, cronista per L'Europeo, trascorse del tempo negli States da dove inviava puntuali resoconti che lasciavano presagire una evoluzione della sua scrittura e una svolta nella sua vita di donna.

La vita e le cronache di Fallaci negli anni '50 L'incontro di Miriam Leone con Oriana Fallaci risale al 2019, anno in cui ha interpretato per la prima volta la giornalista toscana nel cortometraggio A Cup of Coffee with Marilyn, lavoro firmato da Alessandra Gonnella, premiato nella sua categoria ai Nastri d'Argento.

Da quel progetto, e dagli spunti biografici tratti dagli scritti che Fallaci produsse nei tardi anni Cinquanta, I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra, è nata la sceneggiatura firmata da un team di scrittori in cui figura la stessa Leone, che mira a raccontare lati inediti di una figura pubblica nota per la sua professione ma anche per essere stata una donna parecchio determinata.

Nel trailer della miniserie, Leone/Fallaci rivive nella sua testa le parole di quando da bambina scelse di sottrarsi al destino di moglie e madre per affrontare il mondo a muso duro.

Furono le sue ambizioni a spingerla a farsi spazio in un mondo, il giornalismo, che nella metà del secolo scorso era un universo al maschile.

Ci riuscì trovando la sua voce, scomoda e contro le regole per molti. Fallaci attraversò l'Oceano con l'obiettivo di intervistare la Monroe, finì per tuffarsi nel mondo di Hollywood cenando allo stesso tavolo coi miti del tempo, incluso Welles che scrisse la prefazione del libro che racchiudeva le sue cronache.

Mentre la sua carriera diventava solida, però, Fallaci sperimentò pene d'amore che la segnarono a lungo. Nella miniserie c'è spazio per il racconto dell'amore della giornalista per il collega Alfredo Pieroni al quale scriveva lettere appassionate. leggi anche I look di Miriam Leone agli Emmy Awards 2024 a Los Angeles

Miss Fallaci, il cast guidato da Miriam Leone

Per capire la personalità complessa di Oriana Fallaci, Miriam Leone ha lavorato con suo nipote, Edoardo Perazzi, che le ha aperto le porte della casa della giornalista facendola entrare in contatto diretto con i suoi oggetti e raccontandole gli avvenimenti della sua vita.

Perazzi ha fatto anche da consulente al progetto televisivo che è diretto in parte da Alessandra Gonnella, autrice del corto che ha dato il via alla miniserie. Gli altri registi sono Giacomo Martelli e Luca Ribuoli.

Attraverso salti temporali che vedono Fallaci protagonista della sua storia in varie epoche, Miriam Leone accompagna lo spettatore in un viaggio che conduce a una conoscenza più profonda di una donna e di una giornalista che si è conquistata la fama, affermandosi come una delle autrici italiane più conosciute al mondo.

La giovinezza di Oriana Fallaci è un periodo più che interessante della sua vicenda biografica, segnata da gravi vicende personali, tra cui un aborto spontaneo che quasi le costò la vita.

Nel cast, accanto a Leone, ci sono Maurizio Lastrico, nei panni di Pieroni, l'islandese Jóhannes Haukur Jóhannesson, in quelli di Orson Welles, Francesca Agostini, Francesco Colella, Davide Tucci, Debi Mazar, Daisy Jelley e molti altri.

Miss Fallaci sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma che si svolgerà nella Capitale tra il 16 e il 27 ottobre. leggi anche Festa del Cinema di Roma 2024, in concorso 4 film italiani

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie