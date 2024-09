Kaos, ci sarà una seconda stagione della serie tv? Cosa sappiamo

Serie TV

Kaos, cast della serie con Jeff Goldblum in uscita oggi su Netflix

Il nuovo show Netflix, firmato dal creatore di 'The End of the F***ing World', conta sulla presenza di interpreti stellari. Dal divino (e stavolta è proprio il caso di dirlo) Goldblum, protagonista assoluto nei panni di uno Zeus in piena crisi di mezza età, fino a Janet McTeer (Era, la moglie di Zeus), scopriamo tutti gli attori e le attrici che recitano sul set di questa nuova opera, che debutta oggi sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Jeff Goldblum è il protagonista assoluto: si cala nei panni di uno Zeus in preda a una crisi di mezza età. Goldblum, amatissimo protagonista sia del grande che del piccolo schermo, conquista fin dalle prime immagini con il suo Zeus inedito: in abiti sportivi vistosi, questo suo personaggio è già un cult. E lui si riconferma un vero mattatore (ecco perché tutti i fan ne vanno matti...)