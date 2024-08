Julian Ortega, morto a 41 anni l'attore di Elite

Le voci di una morte per annegamento, inizialmente diffuse, sono state negate dalle autorità spagnole. Il giovane attore ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava in spiaggia

Julián Ortega, apparso nella serie spagnola di successo Elite, è morto il 25 agosto a soli 41 anni. Fatale gli è stato un arresto cardiaco, mentre si trovava sulla spiaggia di Zahora a Barbate, in Spagna. L'Union de Actores y Actrices spagnola ha pubblicato un necrologio in suo onore.

La morte di Julián Ortega

In un primo momento si è parlato di una morte per annegamento. Le autorità spagnole, tuttavia, hanno poi rettificato. Julián Ortega è andato in arresto cardiaco mentre era sulla riva. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei paramedici: Julian è morto sul colpo.

Ortega ha interpretato il direttore del ristorante La Cabana nella serie drammatica Elite, il cui ultimo episodio è approdato su Netflix lo scorso 26 luglio (Ortega ha recitato solo in diversi episodi della prima stagione ndr.).

A rendergli omaggio su X è stato Paco Collado, co-protagonista insieme a lui di The Countryside: "È stato un grande piacere interpretare tuo padre. Ricorderemo sempre la tua simpatia, generosità e professionalità", ha scritto l'attore.