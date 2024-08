Baywatch, reunion per la docuserie ma senza Pamela Anderson: perché

Sebbene non compaia nel documentario, secondo TMZ l'opportunità di esserci le sarebbe stata offerta. L'attrice non ha problemi con nessuno dei membri del cast originale. Semplicemente, si trova in un momento diverso della sua carriera

Il cast della serie iconica degli anni Novanta si è riunito alla première della nuova docuserie di ABC News, After Baywatch: Moment in the Sun, al The Bungalow di Santa Monica, in California, lunedì 27 agosto. Due i grandi assenti: Pamela Anderson e David Hasselhoff.

Perché Pamela Anderson non ha partecipato alla reunion del cast

Sebbene Pamela Anderson non compaia nel documentario, secondo TMZ l'opportunità di esserci le sarebbe stata offerta. L'attrice non avrebbe problemi con nessuno dei membri del cast originale. Anzi, ha sempre apprezzato il ruolo che lo show ha avuto nella sua vita. Ma ora, anni dopo aver interpretato per l'ultima volta il ruolo della bagnina C.J. Parker, è in una nuova era della sua carriera, che l'ha vista raggiungere altri traguardi.

Pamela apparirà nel remake di Una pallottola spuntata e sarà la protagonista di The Last Showgirl, dove vestirà i panni di una ballerina di Las Vegas che si trova improvvisamente disoccupata a seguito della chiusura del suo spettacolo, andato in scena per trent'anni. Alla soglia dei cinquant'anni, il suo personaggio lotta contro una inaspettata precarietà e prova a ricostruire il rapporto con la figlia, a lungo trascurata per via del lavoro. Il film, diretto da Gia Coppola, annovera nel cast anche Jamie Lee Curtis, Dave Bautista, Brenda Song, Billie Lourd e Kiernan Shipka.

Tuttavia, Pamela è l'unico membro del cast originale di Baywatch che non apparirà nella docu-serie After Baywatch: Moment in the Sun. Era assente alla première e il suo nome mancava anche nei comunicati stampa. Nicole Eggert, in occasione dell'anteprima, ha spiegato che Anderson non è stata in grado di prendere parte allo show per via di un impegno precedentemente preso. "Sta lavorando a un suo documentario", ha detto l'attrice.