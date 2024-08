Victoria Beckham protagonista di una docuserie Netflix

Victoria Beckham avrà una docuserie tutta sua. Dopo l'apparazione (da vera star) in Beckham, incentrata sul marito David, l'ex Spice Girls racconterà la sua vita dai successi nella musica a quelli nella moda.

"I suoi giorni da Posh Spice potrebbero essere ormai alle spalle, ma Beckham è oggi impegnata a costruire un impero della moda. E, i fan, potranno scoprire la storia dietro tutto questo", si legge nella sinossi.

La docuserie promette apparizioni di Victoria e della sua famiglia, di amici e colleghi. A produrla sarà la società di David Beckham, Studio 99, in associazione con Dorothy St Pictures.

Il ruolo in Beckham

Victoria è stata la vera rivelazione di Beckham, in particolare grazie alla scena in cui David la spinge ad ammettere che non apparteneva alla classe operaia, e che veniva accompagnata a scuola in limousine.

Fisher Stevens, il regista, ha raccontato di aver trascorso 14 ore a intervistare Victoria per il documentario del marito, che ha seguito la scalata della star del calcio da aspirante atleta a icona dello sport e della moda. "Non è stata tutta rose e fiori, la sua relazione con Victoria", ha raccontato, riferendosi ai presunti tradimenti di David, solo brevemente accennati in Beckham. Ma Stevens ha anche aggiunto: "Francamente, la loro relazione, a dispetto di tutto, mi ha commosso. Sono rimasto colpito da quanto si amano e da quanto sono uniti, dopo tutto quello che hanno passato".

Cosa si vedrà di preciso nella nuova docuserie su Victoria, che attualmente non ha un titolo né un regista, ancora non si sa. Il progetto è stato annunciato durante un panel Netflix all'Edinburgh TV Festival. Durante il panel, il team ha anche svelato documentari sullo chef Gordon Ramsay, sulla boy band degli anni '90 Take That, e sugli attentati di Londra del 7/7