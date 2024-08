The Acolyte è stata cancellata dopo una sola stagione

Lucasfilm ha scelto di non continuare con la serie tratta dall'universo di Star Wars, in streaming su Disney+. La notizia è arrivata a sorpresa, dopo una prima stagione conclusasi con un cliffhanger

The Acolyte non tornerà per la seconda stagione.

Lucasfilm ha scelto di non continuare con la serie tratta dall'universo di Star Wars, in streaming su Disney+, dopo la prima stagione, che ha raccontato l'ascesa dei Sith circa 100 anni prima degli eventi di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma.

La notizia è arrivata a sorpresa, dato che la prima stagione si è conclusa con un cliffhanger, dando spazio a diverse trame per una seconda stagione che sembrava scontata. Tuttavia, l'accoglienza di The Acolyte non è stata delle migliori. E l'entusiasmo dei fan è scemato dopo una premiere promettente.

Una serie divisiva

La creatrice di The Acolyte, Leslye Headland, dichiarata superfan di Star Wars, si è impegnata moltissimo per creare la prima storia di Star Wars ambientata al di fuori della linea temporale principale del franchise che si estende da La minaccia fantasma a Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

The Alycote segue le gemelle Osha e Mae, entrambe interpretate da Amandla Stenberg, separate da bambine e portate a credere che l'altra fosse stata uccisa.

Alcuni critici e fan hanno amato il modo in cui la serie ha sfidato la percezione tradizionale dei Jedi. Che, non più infallibili e virtuosi, mostrano un lato inedito di sé attraverso le scelte emotivamente egoistiche fatte dal Maestro Jedi Sol (Lee Jung-jae), responsabile dell'allontanamento di Osha dalla sua famiglia e della sua separazione dalla sorella.

Altri fan, tuttavia, hanno ritenuto che quelle scelte creative fossero antitetiche alla natura bene contro male propria della narrazione di Star Wars, e si sono fortemente opposti all'espansione della mitologia della Forza da parte della serie.