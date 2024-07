Per la gioia dei tanti estimatori del cult movie omonimo del 1981, ieri (24 luglio 2024) è uscita la serie televisiva Time Bandits su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Da ieri sono disponibili i primi due episodi su dieci di quella che si propone come una serie televisiva per famiglie basata sull'omonimo film (che in italiano è uscito con il titolo tradotto di I banditi del tempo) di Terry Gilliam.

Trattandosi di una versione per famiglie, chiaramente la pellicola firmata dall’ex Monty Python Terry Gilliam è un tantino “ripulita”, per così dire…



Intanto, proprio in queste ore il comico neozelandese - star della serie horror comedy in stile mockumentary What We Do in the Shadows - Jemaine Clement ha rivelato alcune notizie entusiasmanti riguardo la seconda stagione di questo remake seriale. Clement ha confermato che i lavori sul secondo capitolo dello show sono già iniziati.



Potete guardare il trailer della serie televisiva Time Bandits nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.