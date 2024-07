Emmy Awards 2024, nomination per molti dei volti delle serie su Sky

La cerimonia di premiazione, che si terrà a Los Angeles, la notte fra il 15 e il 16 settembre (ore 2 di mattina italiane), verrà trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW

The Gilded Age e True Detective: Night Country, titoli HBO disponibili in esclusiva per l’Italia su Sky e in streaming solo su NOW, e Fargo si contendono alcuni dei premi principali dei 76° Primetime Emmy Awards 2024, le cui candidature sono state appena annunciate. (LE NOMINATION)

THE GILDED AGE Per la seconda stagione di THE GILDED AGE, nomination come miglior serie drammatica, con Carrie Coon in gara come Miglior attrice protagonista di una serie drammatica. La serie HBO firmata da una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume, sir Julian Fellowes, racconta l’età dorata americana di fine diciannovesimo secolo, proprio al centro del conflitto tra tradizione e modernità, con la nuova borghesia sempre più alla ribalta anche grazie all’avanzare delle conquiste tecnologiche che segnarono quegli anni. Bertha Russell (Carrie Coon), stella nascente della classe emergente, non ha sicuramente intenzione di accettare rifiuti e nella nuova stagione continua la sua lotta contro l’antiquata aristocrazia che cerca invece di mantenere la propria esclusiva supremazia. Ma il progresso, la modernità, lo stile di vita innovativo e libero che ormai regnano sovrani a New York minano dalle fondamenta quel vecchio status quo che sembra ormai dover cedere il passo ad una società più dinamica. approfondimento The Gilded Age: il cast della nuova serie tv in onda su Sky

TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY Ad aggiudicarsi invece la nomination come miglior mini serie, è stata Jodie Foster in lizza per il premio con Miglior attrice protagonista in una serie limita. La quarta stagione dell’acclamata serie HBO vede le protagoniste Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, e Kali Reis (Catch the Fair One) confrontarsi per risolvere una nuova, agghiacciante indagine. Siamo in Alaska e quando la lunga notte invernale cala a Ennis, i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità del posto per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio. approfondimento True Detective 4, il cast della nuova stagione Night Country. FOTO

Fargo Anche FARGO conquista la nomination come miglior serie limitata, con i suoi protagonisti Jon Hamm e Juno Temple nominati rispettivamente come miglior attore e miglior attrice di una serie limitata. Nella quinta stagione dell’acclamata serie cult, dopo che una serie di eventi inaspettati fa finire Dorothy "Dot" Lyon (Juno Temple) nei guai con le autorità, questa apparentemente tipica casalinga del Midwest ripiomba improvvisamente in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle. Lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman (Jon Hamm) sta infatti cercando Dot da molto tempo. approfondimento Fargo 5, il cast della nuova stagione

Tutte le serie nominate sono disponibili on demand su Sky e in streaming solo su NOW.