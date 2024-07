Di genere thriller, la serie verrà trasmessa in prima tv su Rai 4 per tre serate consecutive. Al centro della trama, un poliziotto ferito dal serial killer a cui dà la caccia

Mentre insegue un pericoloso serial killer , il poliziotto Adam Belmont viene ferito da un proiettile alla testa. Sopravvive miracolosamente, ma non ricorda nulla. E, quell' amnesia , è l'inizio di un incubo. Cercando di ricostruire ciò che è successo, Adam scopre una donna legata e nascosta nel suo seminterrato. Un dubbio si insinua nella sua mente: e se il serial killer a cui stava dando la caccia fosse in realtà lui stesso?

Diretta da Fred Grivois, la serie - trasmessa per tre serate consecutive - racconta le vicende di un poliziotto che, a seguito di un'aggressione violenta, perde la memoria. Fino a confondere ciò che è reale con ciò che non lo è.

Lunedì 15 luglio, va in onda in prima tv su Rai 4 la serie tv francese Trauma.

Il cast

Il protagonista di Trauma è Guillaume Labbé. Ex giocatore di rugby, da sempre appassionato di cinema, ha studiato scrittura audiovisiva e si è poi trasferito negli Stati Uniti, per frequentare i corsi di recitazione dell'HB Studio di New York.

Ha debuttato sul grande schermo nel 2010, nel film Tutti i nostri desideri, dove interpretava proprio un giocatore di rugby di nome Pascal. Nel 2012 ha creato lo spettacolo teatrale Guillaume drinks milk, al Théâtre du Funambule. E, poco più tardi, ha debuttato anche in TV, fino a ottenere il ruolo da protagonista in Tutte per una e Je te promets, adattamento per TF16 della serie americana This Is Us.

Su Disney+, lo abbiamo visto in Universi paralleli.