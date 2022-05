This Is Us, il cast parla del finale: “È stato il viaggio di una vita”

Il creatore di This Is Us, Dan Fogelman, ha pubblicato su Twitter una lettera di commiato e di ringraziamento rivolta al cast e ai fan della serie tv Condividi

La fine di un’era per la NBC, così è stata descritta da Deadline la sesta e ultima stagione della riuscitissima serie statunitense This Is Us. A circa sei anni dall’inizio delle loro avventure, Kate, Kevin, Randall & company sono pronti per calare il sipario sul loro dramma familiare e salutare i fan. L’ultima puntata è andata in onda negli USA martedì 24 maggio, mentre in Italia le prime due puntate della sesta stagione sono state rilasciate il 2 maggio su Fox, in doppietta fino al gran finale, atteso per lunedì 27 giugno. Per l’occasione sia gli attori che il regista, Dan Fogelman, hanno deciso di postare un ricordo o un messaggio di ringraziamento.

L’addio del regista al set di This Is Us “Il finale di This Is Us è stata una marcia adorabile, ma dal sapore agrodolce, per tutti quelli che hanno lavorato sul set. Abbiamo avuto così tante occasioni di brindare, fare regali e dire cose romantiche a persone altrettanto romantiche, in un momento davvero emozionante” Ha scritto Dan Fogelman in un lungo post su Twitter, che ricorda una commovente lettera di addio. Il regista ha anche ringraziato tutti i fan che hanno seguito le vicende della famiglia Pearson sia che “abbiano guardato tutta la serie, sia che ci si siano ritrovati per caso. Spero che l’ultima puntata vi faccia pensare, sognare e persino sorridere. È stato il viaggio di una vita.”

I post di saluto del cast Non solo il regista, ma anche i membri del cast hanno scelto di pubblicare un loro pensiero personale sulla fine di This Is Us. Sterling K. Brown e Susan Kelechi Watson, in un post sui rispettivi profili Instagram hanno postato una foto sul set insieme: “grazie dal profondo del nostro cuore per avere vissuto questa avventura al nostro fianco. Vi amiamo.” Chrissy Metz ha scelto di condividere un video con i suoi momenti preferiti della serie: “Non posso credere che sia arrivato questo momento” - ha scritto su Instagram. Non si è fatta attendere nemmeno la reazione di Mandy Moore, che nelle settimane scorse ha postato sul famoso social alcune foto di scena: “I bambini crescono così in fretta. Tre anni fa eravamo sul set della quarta stagione e oggi registriamo il finale. Guardate come sono diventati!”, poi ha scelto Twitter per salutare il pubblico: “Siamo arrivati alla fine, per cui voglio lasciarvi questo mio pensiero. Correte dei rischi. Fate delle azioni, anche se saranno piccole. Andate avanti con le vostre vite, in qualsiasi direzione vi condurranno. Non abbiate mai paura.”