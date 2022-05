This Is Us, Mandy Moore: molte delle scene finali girate anni fa

Martedì 24 maggio si chiude la sesta stagione di This Is Us con l’ultima puntata che andrà in onda negli Stati Uniti d’America. L’attrice Mandy Moore, in un evento di domenica 22 maggio, ha svelato che alcune scene sono state girate anni fa

This Is Us è stata una delle serie tv di maggior successo trasmesse negli Stati Uniti d’America. L’uso del passato prossimo è voluto perché martedì 24 maggio , negli States, andrà in onda l’epilogo della sesta stagione che chiude definitivamente la serie tv. In Italia , invece, la conclusione è prevista per lunedì 27 giugno , a meno che ovviamente non si decida di seguirla in lingua originale. Uscita per la prima volta nel 2016, la storia è incentrata sulle vicende di tre fratelli e della loro vita privata. La serie tv, tuttavia, si sviluppa su tre linee temporali: il passato (con protagonisti i genitori dei fratelli, di cui uno adottivo), il presente (basato appunto sui fratelli) e il futuro.

La rivelazione di Mandy Moore sul finale di This Is Us

Il cast di This Is Us è stato protagonista di un evento domenica 22 maggio, a due giorni dalla chiusura della serie tv dopo sei stagioni. Mandy Moore, interprete di Rebecca Pearson, ha svelato ai cronisti presenti un dettaglio molto importante in merito alle ultime puntate. Infatti, l’attrice ha dichiarato che le scene alle quali assisteremo inerenti al finale, in realtà sono state girate anni fa ed erano dunque già note al cast. Per la precisione, il creatore della serie Dan Fogelman ha rivelato che la pianificazione del finale di This Is Us era un qualcosa al quale stava lavorando già quattro anni fa e aveva già deciso che il personaggio di Rebecca Pearson sarebbe morto. Nella penultima puntata, infatti, assistiamo alla sua scomparsa con la Moore che ha ammesso di essersi commossa dopo aver letto la sceneggiatura, arrivando quasi al punto di non riuscire a girare la scena per la troppa emozione. Una volta superato lo “shock” iniziale, la Moore ha fatto il suo lavoro e inscenato la morte del suo personaggio senza problemi. Anche Milo Ventimiglia, interprete di Jack Pearson, marito di Rebecca, si è sentito realizzato al termine di questa scena, mostrandosi felice perché “ho concluso This Is Us con Mandy, sono contento perché con lei ho girato le prime scene e mi sento realizzato”. Infine, anche Chrissy Metz, interprete di Kate Pearson è apparsa piuttosto emozionata per la fine di This Is Us: “Ero conscia che stava tutto volgendo al termine. Mentre giravo le ultime scene è stato difficile trattenermi, dentro di me c’erano tanti sentimenti contrastanti. Mi sono resa conto che la fine (della serie tv) era davvero arrivata”.