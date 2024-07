La passione turca, cosa sapere sulla miniserie spagnola Netflix

Amore e mistero si fondono nell'intreccio di una storia a episodi che sta conquistando il pubblico della tv in streaming. Protagonisti, l'attrice di Malaga Maggie Civantos, volto de "Le ragazze del centralino", e l'interprete turco Ilker Kaleli, che ha recitato nella serie britannica "The Serpent"



La città di Istanbul, con le sue vedute mozzafiato sul Bosforo e i suoi luoghi magici e misteriosi, fa da sfondo a La passione turca, serie televisiva spagnola trasmessa nel 2024 per la prima volta in Spagna tra marzo e aprile e distribuita su Netflix, in Italia e nei paesi in cui è attivo il servizio si streaming, a partire dal 28 giugno, visibile anche su Sky Q e Now.

Lo show, una storia in sei episodi, ha conquistato il pubblico del piccolo schermo col passaparola, scalando in poco tempo posizioni nella classifica dei titoli più apprezzati di questa stagione. Le ragioni risiedono nella trama accattivante della vicenda e nella chimica tra i due protagonisti: gli attori Maggie Civantos e Ilker Kaleli.

La passione turca: la storia di Olivia e Yaman Una storia sentimentale che cede, quasi immediatamente, il posto alle atmosfere tese di una vicenda appassionante con molti nodi da sciogliere.

Olivia (l'attrice Maggie Civantos), una donna indipendente che mette sempre i suoi obiettivi professionali davanti a tutto, si reca ad Istanbul per una ricerca che l'aiuterà ad ottenere il posto di docente universitaria di Belle Arti. La donna, spagnola, conosce Yaman, un uomo brillante con cui condivide la passione per l'arte antica, col quale scatta subito una potente attrazione.

I due si separano quando lei fa ritorno in Spagna ma non restano divisi per molto. Nonostante lo scetticismo di sua sorella e i molti dubbi legati alle ambiguità di Yaman, Olivia torna in Turchia per seguire un sogno d'amore che le costerà caro. Yaman è un uomo con molte ombre e sembra condurre una doppia vita. La donna si risveglia in un ospedale dopo un tentativo di suicidio, sotto il fuoco di fila di domande delle autorità sul suo amante turco. Cosa è successo nel frattempo? Che tipo di rapporto c'é stato tra i due? La serie risponde agli interrogativi attraverso sei puntate dalla durata di cinquanta minuti ciascuna dal ritmo serratissimo.



Il cast: metà turco, metà spagnolo Lo show spagnolo, una produzione Buendia Estudios, è basato sulla storia del romanzo La pasión turca, scritto nel 1993 dal poeta, narratore e drammaturgo Antonio Gala, scomparso lo scorso anno. L'intreccio è senza dubbio uno dei punti forti di un prodotto che mescola i generi e che coinvolge lo spettatore con le numerose scene appassionate tra i due protagonisti che, certamente, reggono il titolo.

Maggie Civantos, classe 1984, ha recitato al cinema ed è un molto volto popolare della tv spagnola. I titoli a cui ha preso parte sono tantissimi: da Vis a vis - Il prezzo del riscatto a Le ragazze del centralino, che è stato trasmesso in Spagna e in Italia negli stessi anni, dal 2017 al 2020.

İlker Kaleli, noto nel suo paese e già apparso in una produzione Netflix (la serie britannica The Serpent, in cui recitava in inglese), è pronto per fare un salto di popolarità enorme visto l'apprezzamento per il suo personaggio, l'enigmatico Yaman.

Il resto del cast è metà turco, metà spagnolo, visto che la storia si svolge in due tempi e in due paesi. Nel ruolo della sorella di Olivia c'è l'attrice spagnola Ainhoa Santamaría; in quello della sua migliore amica Mariona Terés. Cosimo Fusco è Emir, un uomo ricchissimo che ha consentito a Yaman di farsi una posizione.Yasemin Sannino è Fatma, che si occupa di scoprire la verità su Olivia e Yaman. leggi anche Bridgerton 3, la serie tv è il decimo show in lingua inglese più visto

