I Casi Della Giovane Miss Fisher, chi è l'attrice protagonista

Nata in Francia, dai 4 anni ha vissuto e studiato in Australia. Ha una formazione completa e si è cimentata in ruoli teatrali, cinematografici e televisivi. Con lo pseudonimo di Geri ha anche pubblicato un Ep come cantante. Negli ultimi anni, grazie al ruolo principale in questa serie tv crime, è diventata una delle giovani attrici più apprezzate

La biografia

Geraldine Hakewill è nata a Parigi il 13 luglio del 1987. I suoi genitori, di origini australiane, si trovavano nella capitale francese per motivi lavoro. Quando Geraldine ha 9 mesi, la famiglia si trasferisce in Svizzera a Ginevra per poi andare in India. All’età di 4 anni, Hakewill torna in Australia dove cresce con il fratello minore Lucas. Studia canto, ballo e recitazione e si laurea alla Western Australian Academy of Performing Arts. Il suo primo ruolo importante è quello di Beth nel film australiano del Uninhabited (2010) diretto da Bill Bennett. L’anno successivo, invece, interpreta Ella nel thriller Wasted on the Young. Molto attiva anche in teatro, interpreta il ruolo di Tiny nello spettacolo teatrale Sweet Bird e appare nelle produzioni per la Sydney Theatre Company. Il primo ruolo da protagonista in tv è quello di Chelsea Babbage in tutte e tre le stagioni del thriller di successo Wanted (2016-2018). Per la sua interpretazione ha ricevuto una nomination al TV Week Logie Award come miglior esordiente nel 2017. Dal 2019 arriva la consacrazione con I Casi Della Giovane Miss Fisher, uno spin-off della serie TV Miss Fisher Delitti e Misteri (2012-2015) basata sui romanzi di Kerry Greenwood. Nella serie interpreta la protagonista Peregrine Fisher, un giovane detective che risolve casi di misteriosi omicidi in Australia negli anni '60 con l’aiuto di Birdie Birnside, amica della zia. Nel 2021 veste i panni della dottoressa Kareena Wells nel dramma della ABC Wakefield . Nel 2024 Hakewill è guest star nell'episodio Surprise! delle serie animata Bluey dove ha fornito la voce adulta di Bluey Heeler nel finale.