Florence Hunt, Jim Sturgess e Teresa Palmer nel cast di Mix Tape

L'attrice inglese, l'attore e cantante britannico e l'attrice australiana che ha recitato in The Clearing e The Fall Guy si sono uniti al cast della serie drammatica a tema musicale. La coproduzione australiano-irlandese è stata girata a Sydney a maggio ed è ora in corso a Dublino. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Variety

Mix Tape è una una serie drammatica a tema musicale, una co-produzione australiano-irlandese le cui riprese sono state girate a Sydney lo scorso maggio. La produzione è attualmente in corso a Dublino. Teresa Palmer è l'attrice australiana che ha recitato in The Clearing e The Fall Guy, tra gli altri. Mix Tape è stata adattata dalla scrittrice irlandese Jo Spain, autrice di Taken Down e Sanditon, tratta dal popolare e acclamato romanzo omonimo di Jane Sanderson. Lo show è diretto dalla regista australiana Lucy Gaffy (Totally, Completely Fine). “Mix Tape porterà gli spettatori indietro nel tempo a quell'intossicante sensazione del primo amore e sarà una classica storia d'amore totalizzante ambientata su una colonna sonora nostalgica travolgente”, hanno detto i produttori della serie televisiva, come riporta Variety in esclusiva.

Il cast è ricchissimo di star

Si uniranno al cast anche gli attori irlandesi Mark O’Halloran (Mary & George, The Virtues), Helen Behan (Malpractice, The Virtues), Conor Sánchez (Hope Street, Ellis), Jonathan Harden (Time, Blue Lights) e Siobhan O’Kelly (The Tourist, The Hardacres), insieme all'attore britannico Alexis Rodney (The Gentleman, Guardians of the Galaxy) e all'attrice finlandese Sara Soulié (Conflict, The Man Who Died).

La serie televisiva è prodotta da Aoife O’Sullivan e Tristan Orpen Lynch per Subotica e da Angie Fielder e Polly Staniford per Aquarius Films. Alison Hurbert-Burns, Lana Greenhalgh e Clare Mirabello sono produttori esecutivi insieme a David Fortier, Ivan Schneeberg, Nick Nantell ed Erik Pack per Boat Rocker.



“Mix Tape sicuramente delizierà il pubblico di tutto il mondo”

Variety riporta che l’investimento principale nella produzione proviene dal gruppo Foxtel in associazione con Fís Éireann/Screen Ireland e Screen Australia. È stata inoltre finanziata con il supporto del Finnish Impact Film Fund e del Made in NSW Fund di Screen NSW, che supporta anche la post-produzione, gli effetti digitali e visivi.

“Mix Tape sicuramente delizierà il pubblico di tutto il mondo e colpirà tutte le giuste note portando insieme romanticismo, nostalgia e musica con una narrazione artistica per una serie indimenticabile”, ha detto Pack, SVP global sales and co-production di Boat Rocker Studios.

Hurbert-Burns, produttore esecutivo dello show, ha dichiarato: “Mix Tape porta il gruppo Foxtel in una nuova audace direzione di narrazione internazionale e riunisce un cast stellare proveniente da tutto il mondo”.