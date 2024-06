Beef 2, Oscar Isaac e Carey Mulligan in trattative per la serie tv

Inizialmente erano stati fatti i nomi di Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway. Ora, ad essere in trattative per la serie tv antologica sarebbero il protagonista di Scene da un matrimonio e l'attrice tre volte nominata agli Oscar

Dopo il successo della prima stagione, che è valso alla serie TV tre statuette ai Golden Globes, Beef - Lo scontro si appresta a tornare. E, secondo le prime indiscrezioni, lo farà con nomi di prim'ordine.

Alcune fonti avrebbero rivelato a Deadline la presenza di Oscar Isaac e Carey Mulligan nel cast. O meglio: i due sarebbero in trattative per recitare nella seconda stagione. Stagione, questa, in cui torneranno di sicuro Charles Melton e Cailee Spaeny.

L'arrivo di Isaac e Mulligan

Netflix non ha commentato le voci che vorrebbero Oscar Isaac e Carey Mulligan in Beef 2. Tuttavia, secondo gli addetti ai lavori, la seconda stagione della serie antologica ruoterà attorno a due coppie in lotta tra loro (ma le riprese non sarebbero ancora iniziate). In un primo momento, erano stati fatti i nomi di Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway. Tuttavia, la loro presenza non si sarebbe concretizzata, e sarebbero stati chiamati in gioco Isaac e Mulligan.

Oscar Isaac è reduce da Scene da un matrimonio, serie dell'HBO che gli è valsa una nomination agli Emmy. Ha terminato le riprese di La mano di Dante di Julian Schnabel, accanto a Jason Momoa, e sta girando il film Frankenstein di Guillermo del Toro (in cui darà vita al personaggio del dottor Frankenstein).

Carey Mulligan, tre volte candidata all'Oscar, ha invece recitato insieme a Bradley Cooper in Maestro, ottenendo una nomination all'Oscar come migliore attrice, e ha preso parte al fim Spaceman al fianco di Adam Sandler.