Sei episodi, suddivisi in due puntate: Dominique Devenport e Jannik Schümann tornano a vestire i panni dell'imperatrice Elisabetta d'Austria-Ungheria e dell'imperatore Francesco Giuseppe nella terza stagione della serie, in onda in su Canale 5

Sissi, la serie tv sull'imperatrice d'Austria-Ungheria, torna con la terza stagione martedì 11 giugno, su Canale 5. Al centro della trama, le tensioni politiche di un'Europa in fermento, alle prese col malcontento della classe operaia, con l’Esposizione Mondiale del 1873 e con alleanze minacciose.

Cosa vedremo in Sissi 3

Sissi 3 si apre con l’ascesa della Repubblica in Francia e con la fuga di Napoleone III. Siamo nel 1870, in un'Europa preda delle tensioni, con l’Imperatore Francesco Giuseppe spaventato dalle rivolte. Il principe ereditario Rodolfo comincia un rigido addestramento militare quando Sissi, preoccupata per il suo futuro, decide di fuggire portandolo con sé. Nel mentre, la corte è impegnata a preparare l'Esposizione Mondiale del 1873, gli operai del Prater iniziano a manifestare malcontento, e un'allenza tra Bismark e la Russia sembra all'orizzonte. Non mancheranno dunque neppure in Sissi 3 i colpi di scena. E, tra fughe e rapimenti, non mancherà nemmeno l'azione.