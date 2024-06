Che Dio ci aiuti 8, sono iniziate le riprese: le anticipazioni

Il primo ciak è andato in scena a Roma lunedì 10 giugno. Ad affiancare la protagonista, Francesca Chillemi, un cast rinnovato in cui spicca Giovanni Scifoni

Le riprese di Che Dio ci aiuti 8 sono cominciate. Ad annunciarlo è stata, su Instagram, la casa di produzione Lux Vide.

Il post di Lux Vide (con le novità del cast)

"Sono iniziate oggi, a Roma, le riprese della serie con protagonista Francesca Chillemi nei panni di Azzurra, pronta a vivere la sua vocazione dopo aver preso i voti nel finale dell’ultima stagione", si legge nel post.

"Siamo qui perchè ci sono ancora delle persone che ci mettono entusiasmo e amore nell’immaginare e creare questa serie, dagli sceneggiatori alla produzione, al cast”: così ha spiegato Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide, produttrice della fiction in collaborazione con Rai Fiction.

La prima, grande novità? Un cast quasi completamente rinnovato, con Giovanni Scifoni nei panni di un personaggio che - secondo le promesse - conosceremo presto. L'attore è un volto amatissimo del piccolo schermo, presente anche in Doc - Nelle tue mani (dove interpreta Enrico Sandri) e già collega di set di Francesca Chillemi in Viola come il mare 2. Anche l'ambientazione cambierà, con la maggior parte delle scene ambientate nella casa romana per ragazze in difficoltà in cui Azzurra si è trasferita, dopo aver lasciato il convento di Assisi.

Attesa per il 2025, l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti 8 non vedrà però Pierpaolo Spollon, che ha così spiegato: "Il personaggio è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti".