Pierpaolo Spollon ha due figli. La rivelazione dell'attore

L'interprete delle fiction Blanca e Doc - Nelle tue mani esce allo scoperto in un'intervista a Repubblica: "Avevo paura di darli in pasto al pubblico", spiega

Tenere il riserbo sulla propria vita privata è un problema di difficile soluzione per molte star. Ci si prova ma difficilmente ci si riesce a lungo. L’attore italiano Pierpaolo Spollon, interprete nelle fiction Blanca e DOC – Nelle tue mani, è riuscito a dire quello che voleva e quando lo voleva. Così, nonostante il successo, ha saputo tenere segreta la propria paternità, fino a che è stato lui stesso a decidere di rivelarla in un’intervista a Repubblica in occasione del lancio dello spettacolo teatrale Quello che provo dir non so, che debutterà il 26 agosto per la regia di Mauro Lamanna e coi testi di Matteo Monforte e la produzione di Stefano Francioni.