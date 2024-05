Un uomo vero, cosa sapere sulla serie tv Netflix

Approdata su Netflix ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, Un uomo vero vanta un cast stellare, con Jeff Daniels nei panni del magnate immobiliare Charlie Croker . Tom Wolfe ha trascorso gran parte della sua carriera come giornalista, prima di dedicarsi alla narrativa. Il suo primo romanzo, Il falò delle vanità, era una satira sociale della New York degli anni ’8o, e contribuì a definire l’impatto del boom di Wall Street sulla cultura. Nel libro Un uomo vero racconta invece l'America di fine millennio. Non più New Yorkma Atlanta, città del sud pervasa da una nuova ricchezza, che guarda alla Grande Mela e che vorrebbe essere come lei. È sullo sfondo di Atlanta che si muove il protagonista, un imprenditore di successo che - a causa di una speculazione rovinosa - finisce sull'orlo della bancarotta .

Un uomo vero, la trama

Jeff Daniels è Charlie Crocker, magnate del settore immobiliare, nato e cresciuto ad Atlanta. Poco dopo aver grandiosamente festeggiato i sessant'anni, viene chiamato dalla banca. Per un rifinanziamento, lui crede, ma la situazione è in realtà ben diversa. E molto grave. Harry Zale, interpretato da Bill Camp, gli spiega che il suo impero è vicino alla bancarotta, per via di una gestione forsennata e negligente. Negli anni Crocker ha volato spesso su jet privati, ha organizzato gigantesche feste, ha persino acquistato una piantagione privata per cacciare le quaglie. Per evitare che la situazione peggiori ulteriormente, e che tutte le persone a lui vicino lo abbandonino, deve correre ai ripari. Accanto alla sua figura si muovono il dipendente Raymond Peepgrass (Tom Pelphrey), la prima moglie Martha (Diane Lane) con la sua migliore amica Joyce (Lucy Liu). E poi la receptionist Jill Hensley (Chanté Adams), sposata con Conrad (Jon Michael Hill), coinvolto in un fatto di brutalità con la polizia.