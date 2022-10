Red One, Lucy Liu si aggiunge al cast

Il ruolo di Lucy Liu

Ancora non è chiaro il ruolo dell’attrice nel film, ma le possibilità sono le più svariate. Negli ultimi anni Liu si è dedicata più a prodotti per il piccolo schermo, come Way Women Kill e le sette stagioni della serie Elementary. L’abbiamo vista nella commedia Set It Up per Netflix e sarà il villain di Shazam! Fury of the Gods al fianco di Helen Mirren prossimamente. Il cast di Red One promette situazione un misto di azione e ironia visti i film precedenti dei rispettivi membri del cast.