One Piece, pop-up store e festa a Milano per i 25 anni dell'anime

Gonfiabili giganti e un pop-up store saranno il fulcro dell’iniziativa in programma in Piazza Gae Aulenti. In contemporanea anche Berlino, Londra, Madrid e Parigi ospiteranno i festeggiamenti per i 25 anni dell’anime

Grande festa a Milano per i 25 anni dell’anime. Domenica 5 agosto Piazza Gae Aulenti sarà il centro della festa organizzata da Toei Animation per celebrare il compleanno di One Piece.

one piece, festa per l’anime dei record È il 1999 quando il primo episodio di One Piece sbarca sul piccolo schermo nipponico conquistando immediatamente il pubblico. Sono passati venticinque anni da quel momento, ma il successo di Monkey D. Rufy non è mai sceso, anzi nel corso degli anni il pirata ideato da Eiichirō Oda ha collezionato milioni di seguaci in tutto il mondo. Per celebrare questo importante anniversario, Toei Animation ha organizzato una festa che si svolgerà contemporaneamente in cinque città: Milano, Berlino, Londra, Madrid e Parigi. approfondimento One Piece, Netflix ha annunciato il remake

L’iniziativa in programma nel capoluogo meneghino avrà il suo fulcro in Piazza Gae Aulenti dove saranno allestiti gonfiabili giganti. Atteso anche un rappresentante di Toei Animation Europe. Inoltre, annunciato un pop-up store dedicato sempre al manga dei record capace di vedere più di mezzo miliardo di copie in tutto il mondo. Ad oggi l’anime conta più di 1000 episodi e altrettante avventure. approfondimento One Piece, il pallone di Luffy alla parata del Ringraziamento

La serie live-action Netflix è soltanto l’ultimo dei prodotti del franchise di dimensioni mondiali. Oltre alla serie, spazio anche a videogiochi e pellicole cinematografiche, tra le quali la più recente One Piece Film: Red uscita nel 2022 e in grado di incassare più di 240.000.000 dollari al botteghino internazionale risultando il quarto maggior incasso di sempre del cinema giapponese.