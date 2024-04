Pretty Little Liars: Summer School, il trailer della serie tv

Max ha finalmente distribuito il trailer della nuova attesa stagione di Pretty Little Liars: Summer School in arrivo tra poche settimane su Max per il pubblico statunitense.

approfondimento Pretty Little Liars: Original Sin rinnovata per una seconda stagione

Il canale YouTube di Max ha portato il pubblico al centro della scena grazie a un trailer in grado di totalizzare più di 80.000 visualizzazioni in circa ventiquattro ore. La breve sinossi recita: “Scuola estiva: un destino peggiore della morte?”.

I nuovi episodi della serie tv arriveranno su Max il 9 maggio per il pubblico statunitense. Stando a quanto riportato da Coming Soon, Pretty Little Liars: Summer School dovrebbe essere disponibile su Prime Video per il mercato italiano. Protagoniste Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco rispettivamente nei ruoli di Imogen, Tabitha, Faran, Minnie e Noa.