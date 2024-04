The Acolyte, Dafne Keen ha un look ispirato a David Bowie

L'attrice Dafne Keen ha rivelato alcuni dettagli del suo personaggio, Jecki Lon, che vedremo comparire in The Acolyte – La Seguace, la nuova serie dell'universo di Star Wars in uscita il prossimo 5 giugno. Keen ha fatto luce sul look della sua padawan, con un make-up eccentrico e colorato sugli occhi, specificando che si tratta di un chiaro riferimento a David Bowie. L'indimenticabile icona della musica rock infatti l'ha sempre ispirata influenzandone il tempo trascorso sul set. “Starman era la canzone che avevo sempre nelle orecchie mentre stavamo girando, la ascolto sempre nella mia roulotte”, ha rivelato in un'intervista a Empire Magazine l'attrice di The Refugees e Logan – The Wolverine.