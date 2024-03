The Penguin, il primo trailer della serie tv sul Pinguino

Il video che anticipa cosa vedremo nel nuovo spin-off di Batman offre un gustoso assaggio di puro dramma criminale. La serie composta da 8 episodi sarà disponibile in USA in streaming su Max nell'autunno 2024. Colin Farrell riprenderà il ruolo del Pinguino dal film del 2022, "The Batman". L’ambientazione, come si evince dal trailer, è chiaramente quella di Gotham City. Matt Reeves, regista della pellicola del 2022, sarà produttore esecutivo, mentre Lauren LeFranc sarà showrunner. Dirigono Craig Zobel e Helen Shaver



Il video che anticipa cosa vedremo nel nuovo show (potete guardare il trailer nella clip che trovate in alto, in testa a questo articolo) offre un gustoso assaggio di puro dramma criminale.

La serie, composta da otto episodi, sarà disponibile negli Stati Uniti in streaming su Max nell'autunno del 2024. Colin Farrell riprenderà il ruolo del Pinguino dal film del 2022, The Batman. Il nuovo show esplorerà l’ascesa al potere del Pinguino nel mondo criminale di Gotham City.

L’ambientazione, come si evince dal trailer, è Gotham City. Matt Reeves, regista di The Batman, sarà produttore esecutivo, mentre Lauren LeFranc sarà showrunner.



Oltre a Colin Farrell, il cast include Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly e Shohreh Aghdashloo, tra gli altri.

Cristin Milioti interpreta Sofia Falcone, la figlia di Carmine Falcone, ex capo del Pinguino. Sofia lotta per il controllo del mondo criminale di Gotham City dopo la morte di suo padre. Come si legge su un articolo pubblicato nelle scorse ore sul magazine statunitense The Verge, la serie TV non ha ancora una data di debutto, ma Max conferma che sarà disponibile in streaming questo autunno.

È un momento di cambiamento per il franchise di DC

Questo nuovo progetto dedicato al Pinguino arriva in un momento di cambiamento per il franchise di DC sotto la guida di James Gunn. “Si prevede anche una nuova versione di Batman in un film chiamato The Brave and the Bold”, scrive Andrew Webster su The Verge. “Gunn ha spiegato che questo sarà l'introduzione del Batman dell'universo DC, con una storia molto particolare padre-figlio”, prosegue Webster.

“La serie spin-off in otto parti sarà disponibile entro la fine del 2024 e darà finalmente inizio al Bat-vers del regista e produttore Matt Reeves preparando la storia di The Batman – Parte II, che uscirà nei cinema nel 2026”, scrive Vania Amitrano su Ciak Magazine.

La trama è "una storia alla Scarface"

The Penguin è prodotto da Matt Reeves e dal suo partner Dylan Clark, con la showrunner Lauren LeFranc (la quale è l'autrice di tutti gli episodi che compongono lo spin-off, ossia otto totali). Racconterà di Gotham City e dei suoi criminali, che ritroviamo qui una settimana dopo gli eventi del film The Batman (2022), narrando l’ascesa al potere criminale di Oswald “Oz” Cobblepot / Pinguino (Colin Farrell), braccio destro di Carmine Falcone.

Quando l'impero criminale del suo ormai ex capo crolla, dalle macerie Pinguino troverà il modo di organizzare le fondamenta del proprio personale nuovo impero. Ma per farlo, chiaramente, sarà impossibile non sporcarsi le mani… Di sangue, innanzitutto.

“Una visione più spaventosa rispetto alle versioni del Pinguino presenti in altri film e serie televisive”

“La visione che Reeves offre dell’universo di Batman e di Oz in particolare è un po’ più spaventosa rispetto alle versioni del Pinguino presenti in altri film e serie televisive”, scrive Vania Amitrano in un articolo pubblicato poche ore fa su Ciak. “Reevs desidera rendere Il Pinguino corrispondente al tono crudo del film, optando per una storia più vicina a qualcosa come Scarface in una Gotham più cupa con personaggi criminali ancora più disonesti”.

Tra i tanti boss del crimine targato Gotham City che il Pinguino di Colin Farrell si ritroverà ad affrontare, c’è pure Salvatore Moroni, interpretato da Clancy Brown. Moroni è uno dei principali rivali di Falcone, nonché nemico di Bruce Wayne.

