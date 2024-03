Gucci, la famiglia firma per una nuova serie tv

Dopo il film House of Gucci, pellicola del 2021 di Ridley Scott, la saga della famiglia Gucci approda in televisione con un nuovo show richiesto dalla famiglia stessa. Seguirà le vicende della dinastia fondata da Guccio Gucci

La famiglia Gucci ha firmato per una nuova serie televisiva dedicata al proprio blasone fashion.

Dopo House of Gucci, il film del 2021 di Ridley Scott, la saga della famiglia Gucci approda in televisione con un nuovo show richiesto dalla famiglia stessa. Seguirà le vicende della dinastia fondata da Guccio Gucci.



Il magazine americano Variety ha annunciato che il produttore Giorgio Gucci, in rappresentanza degli eredi del marchio di moda, ha firmato un accordo con il gruppo francese Gaumont, lo stesso che c’è dietro le serie televisive Lupin, Narcos e Becoming Karl Lagerfeld (quest’ultima, è la serie di prossima uscita che racconterà la vita di un altro grande nome del mondo della moda).

"Siamo interessati a raccontare la storia di un'azienda di famiglia”, ha sottolineato Giorgio Gucci. “Perché è ciò che è la saga dei Gucci".

Ha aggiunto: “È stato sicuramente uno dei primi marchi italiani a uscire dai nostri confini e approdare negli Stati Uniti e da lì nel resto del mondo, diventando protagonista assoluto della Dolce Vita qui a Roma”.