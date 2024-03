La serie finlandese Icebreaker inaugura un nuovo tipo di thriller nord

La serie televisiva ambientata su una nave rompighiaccio arenata che vede protagonista la guardacoste Sanna Tanner (interpretata da Jessica Grabowsky) a capo di una squadra di soccorso introduce un nuovo modello di thriller targato Finlandia. Le prime immagini del film sono state rivelate nelle scorse ore, in esclusiva per Variety. Sorge spontaneo azzardare un paragone con la serie uscita da poco True Detective: Night Country (che combina anche il soprannaturale con l'oscurità dell'inverno)

Sta per arrivare la serie televisiva finlandese intitolata Icebreaker, uno show che farà storia in quanto “inaugura un nuovo tipo di thriller nordico”, come scrive la giornalista Marta Balaga su un articolo pubblicato nelle scorse ore dal magazine statunitense Variety.



La serie è ambientata su una nave rompighiaccio arenata e vede come protagonista la guardacoste Sanna Tanner (interpretata da Jessica Grabowsky), a capo di una squadra di soccorso. Lo show introduce un nuovo modello di thriller targato Finlandia. Le prime immagini sono state rivelate nelle scorse ore, in esclusiva per Variety, che ha anche intervistato la creatrice della serie e il regista, rispettivamente Mia Ylönen e Pete Riski.

La protagonista Sanna Tanner (Grabowsky) si imbatterà in un gruppo di sopravvissuti (e in un corpo congelato). In una settimana, intanto, i membri dell'equipaggio iniziano a scomparire. E uno spirito vendicativo potrebbe avere qualcosa a che fare con tutto ciò…

"Volevamo costruire lentamente, come un classico giallo, ma si percepisce che c'è qualcosa di altro genere in corso”, spiega a Veriety Ylönen, la creatrice dello show.

In fondo a questo articolo potete guardare le immagini, in esclusiva per Variety, della serie televisiva Icebreaker, nel tweet pubblicato nelle scorse ore sull'account di X (ex Twitter) dal magazine americano.