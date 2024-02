Mare Fuori 4, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

La testa della lepre e Ragione o sentimento: sono questi i titoli degli episodi 3 e 4 della quarta stagione di Mare Fuori, in arrivo mercoledì 21 febbraio su Rai 2.

La morte di Salvatore Ricci

Gli episodi 3 e 4 di Mare Fuori segnano un punto di svolta nella narrazione della stagione. E dell'intera serie. Salvatore Ricci (Raiz) è stato ucciso da Edoardo Conte (Matteo Paolillo), e Rosa Ricci (Maria Esposito) viene informata della morte del padre a seguito di un incontro con il comandante (Carmine Recano) e con la direttrice (Lucrezia Guida) dell'IPM. Rosa sprofonda in un baratro: ora è sola, tutta la sua famiglia è scomparsa, e lei non sa più a chi appiggliarsi. O chi amare. Tutti cercano di farla ragionare, di farle capire che ha Carmine. E che può avere un destino diverso da quello del padre e del fratello. Ma lei è convinta che ad uccidere il padre siano stati i Di Salvo, e questo la porta ad allontanarsi dal ragazzo per cui - fino a qualche giorno prima - avrebbe dato la vita. Un ragazzo che sogna di uscire dal carcere insieme a lei, e di costruire una famiglia con la sua Futura.

Nel frattempo, la vita all'IPM nn si ferma. La nuova detenuta, che non parla e di cui nessuno sa il nome, si avvicina a Cardiotrap (Domenico Cuomo) grazie alla musica. Pino (Artem), aiutato da Beppe (Vincenzo Ferrera), trova lavoro in un canile. Ma la sua fidanzata, Kubra (Kysha Wilson), teme che possa avere altri colpi di testa. Mimmo (Alessandro Orrei), uscito in permesso premio con la convinzione di incontrare la madre, trova invece Donna Wanda (Pia Lanciotti). La madre di Carmine lo minaccia: deve aiutarla a farla pagare al comandante, "colpevole" di aiutare il figlio a lasciare Napoli.