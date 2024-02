Mare Fuori 4, sono usciti gli ultimi episodi: le anticipazioni

Alla mezzanotte del 14 febbraio , gli ultimi otto episodi di Mare Fuori 4 sono approdati su RaiPlay. Le nuove puntate si sono aggiunte alle precedenti sei, già trasmesse sulla piattaforma di streaming il 1º febbraio, per un totale di quattordici al posto delle dodici inizialmente annunciate. “È il mio regalo ai fan della serie, uno sforzo che la produzione ha voluto fare per premiare la passione con la quale il pubblico ci ha seguito in questi anni” ha spiegato il regista Ivan Silvestrini a Il Corriere del Mezzogiorno. “Avremmo voluto girare un film di Mare Fuori, non ci siamo riusciti”, ha aggiunto in un video su Instagram. “Sono una specie di gigantesca puntata speciale che vi volevamo regalare e che contiene tutto ciò che avete aspettato e temuto. Sarà un momento memorabile”. La nuova stagione sarà inoltre trasmessa in chiaro ogni mercoledì.

LA TRAMA

Nella quarta stagione di Mare Fuori i protagonisti navigano metaforicamente in mare aperto. Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Dobermann, Cucciolo e Micciarella vivono tutti la consapevolezza di non essere più attaccati alla famiglia, e ora devono vincere le paure più intime e affrontare la vita. Con loro non c'è più l'amore incondizionato della famiglia, ma l’affetto degli amici con i quali scelgono di navigare. Al contrario, Pino, Edoardo, Cardiotrap, Giulia e Silvia vivono ancora il peso dei legami familiari capaci di condizionare la loro vita. È il momento di crescere, e occorre capire chi si vuole diventare e cosa si desidera essere. Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne. Il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio per decidere come e dove orientare la propria vita. Chi non decide, permette ad altri di farlo per lui. La libertà non è solo fuori dal carcere, ma è anche una conquista interiore dettata dal coraggio di scegliere. La durezza della nuova direttrice forza i ragazzi ad una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi è inevitabile.