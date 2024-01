Ted, cosa sapere sulla serie tv Peacock

Approdata in streaming l'11 gennaio scorso, la serie TV riporta in vita l'orsacchiotto più amato al mondo, già protagonista dei due film usciti nel 2012 e nel 2015

Dopo aver conquistato il cinema, Ted sbarca sul piccolo schermo. Il divertente orsacchiotto è protagonista dell'omonima serie, arrivata su Peacock lo scorso 11 gennaio.

Ted vive con il suo migliore amico. il sedicenne John Bennett, in una casa della periferia di Boston. Anche se le battute crude e il suo amore per la marijuana potrebbero non avere la migliore influenza su John, Ted resta il suo migliore amico. Tantopiù ora, coi cambiamenti che il liceo porta con sé.

Una comicità libera

La serie TV Ted è un prequel. Perché una serie anziché un altro film? Perché la brevità degli episodi consente di dar maggiore sfogo alla comicità. Non c'è una trama a bloccare la sceneggiatura: in ogni episodio, è come se i personaggi tornassero al punto di partenza. E ciò ha consentito agli scrittori di sviluppare più storie comiche all'interno di una stessa narrazione. Così, è possibile guardare ogni episodio di Ted in modo casuale. E farsi una bella risata. Ovviamente, aver visto i film consente di avere un quadro generale dello show, ma un peluche sboccato fa comunque molto ridere. Questo, se si è adulti. La serie TV è infatti vietata ai minori: con John al liceo, i due protagonisti iniziano a guardare film porno, fumano erba, affrontano il tema del sesso. E il linguaggio volgare va di pari passo coi questi primati. "Il pubblico vuole che Ted sia Ted, quindi abbiamo fatto del nostro meglio per realizzarlo", hanno detto gli sceneggiatori.