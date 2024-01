No Activity – Niente da segnalare, arriva la serie con Luca Zingaretti

Sta per arrivare No Activity – Niente da segnalare, la nuova attesissima serie Original italiana di genere comedy che promette di fare impazzire il pubblico a suon di grasse risate.

Lo show sarà disponibile in esclusiva da domani, giovedì 18 gennaio, su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La serie è composta da sei episodi tutti da ridere che vedono protagonisti Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi. E ci sono nel cast anche tante altre grandi presenze, da Diego Abatantuono a Francesco Pannofino, da Lorella Cuccarini a Maccio Capatonda, da Tommaso Ragno a Davide Calgaro, da Edoardo Ferrario a Sara Lazzaro fino ad arrivare a Marcella Bella e a Carla Signoris. Un cast a dir poco stellare che riunisce sullo stesso set alcuni dei più grandi nomi del cinema e dello spettacolo targati Italia.



Una serie corale che segue il punto di vista di tanti personaggi

In questo show ci sono ben tre coppie di protagonisti. No Activity – Niente da segnalare, infatti, racconta da un lato di due criminali in attesa di un carico importante, e dall’altro di due poliziotti in appostamento, pronti a dare il via al blitz. E ci sono anche due operatrici della centrale, pronte a inviare rinforzi. Però qualcosa non va come pianificato da tutti: il carico, infatti, non arriva, motivo per cui tutti i personaggi si ritroveranno costretti a sopportare un’attesa che si rivelerà estenuante, alla Beckett, riferendoci ad Aspettando Godot.

E come Vladimir ed Estragon detti Didi e Gogo, i protagonisti della pièce di Samuel Beckett, anche qui i personaggi saranno colti in una lunga, lunghissima, infinita attesa. E come loro dovranno trovare un modo per ammazzare il tempo…

Alla regia c’è Valerio Vestoso La serie italiana è diretta da Valerio Vestoso, scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti. Si tratta di un adattamento del format australiano No Activity creato da Jungle Entertainment ed è prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay).

No Activity – Niente da segnalare è composta da sei episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno.

La trama della serie che mescola action e comedy

Ci sono due criminali che stanno attendendo informazioni importanti nel bel mezzo di un colpo, mentre due poliziotti sono appostati nella propria volante a scrutare nel buio ciò che accade (o che dovrebbe accadere, secondo loro) di fronte al parabrezza, in attesa di un passo falso dei criminali per poter incominciare ufficialmente il blitz.

In centrale, intanto, due operatrici radio sono in collegamento con la volante, pronte a segnalare movimenti e a dare il via alla retata, che dovrebbe portare in galera i trafficanti e alla gloria sempiterna i poliziotti. L’operazione è al culmine, la tensione si taglia con il coltello… Ed ecco un rumore, qualcosa si muove…. Si preparano tutti all’azione, ciascuno alla propria azione, ma alla fine non accade nulla, niente di niente. Così si ripete ogni sera, oramai da oltre una settimana, in uno schema che sembra destinato a ripetersi all'infinito, con un meccanismo quasi fordiano... È dunque un originale thriller poliziesco che non “thrilla”, nonostante i protagonisti non desiderino altro. Vorrebbero essere dentro Gomorra o The Departed, e invece si trovano incastrati in una trama à la Beckett.



Non possono fare altro che aspettare che qualcosa accada, dividendo angusti spazi di lavoro per ore, giorni e addirittura settimane.

Il regista: “Un’impresa affascinante raccontare la noia”

Valerio Vestoso cura la regia di questa serie televisiva, che è già sulla bocca di tutti.



“Impresa affascinante, raccontare la noia. Decisamente più facile farlo quando si maneggia una scrittura accattivante e un cast sopraffino”, spiega Valerio Vestoso in una nota ufficiale. “Già, perché parola e ritmo hanno guidato l’andamento di questa serie, mescolando diversi tipi di comicità e vestendoli di thriller, per esaltare battute e silenzi, sguardi e invettive, litigate e abbracci” prosegue il regista. Vestoso definisce la serie come un “microcosmo di sentimenti che si anima solo di notte, nel buio di un porto gigantesco, in cui l’attesa beckettiana di un carico di droga diviene il pretesto per innescare la follia di poliziotti e criminali che su quel carico vogliono fiondarsi”.

A rendere No Activity – Niente da segnalare un successo preannunciato (ricordiamo che la serie uscirà infatti domani, giovedì 18 gennaio) è quindi un cast da chapeau, una trama molto coinvolgente, una fotografia di chiaroscuri, un montaggio serrato e ambiente rarefatto. Questi ultimi sono fattori vincenti che “spalleggiano il virtuosismo dei sei protagonisti che sguazzano nell’apatia del proprio lavoro, lasciando uscire il meglio e molto spesso il peggio di sé”, prosegue il regista. In sottofondo sprazzi di musica elettronica si confondono con la ferraglia e con i rumori dei container, “custodi di segreti e ossessioni. Una su tutte quella per Marcella Bella”, spiega Vestoso.

La mitica cantante italiana compare di persona nella serie, e "spesso e volentieri fa capolino nella volante della polizia con la sua voce riccioluta e provocante, ad alleviare il lungo tempo morto che precede ogni santissima alba", conclude il regista in una dichiarazione ufficiale.