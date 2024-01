Un inganno di troppo, trama e cast della serie tv più vista su Netflix

Quando trasformati in serie TV, i romanzi di Harlan Coben diventano una potentissima calamita. Impossibile staccarsi dallo schermo, una volta schiacciato "play" su Svaniti nel nulla o su Stay Close, su Suburbia Killer, Fidati di me o Shelter. Non c'è da stupirsi, dunque, se anche Un inganno di troppo ha rapidamente scalato le classifiche Netflix. Approdata sulla piattaforma lo scorso 1 gennaio, la miniserie (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) continua a macinare ascolti. E, il merito, va a un'infinita sequenza di colpi di scena.

La firma di Harlan Coben, una certezza per Netflix

Parte della critica, per la verità, non ha amato molto Un inganno di troppo, arrivando a descriverla come "junk food television" ("tv spazzatura"). Tuttavia, il pubblico non sembra della stessa idea. Anzi. I social sono pieni di utenti che raccontano d'essersela divorata in una notte.

Titolo originale Fool Me Once, Un inganno di troppo è l'ottavo titolo di Coben ad essere approdato su Netflix, e non sarà certo l'ultimo. Nell'agosto 2018, Netflix ha stipulato un accordo quinquennale per adattare 14 dei lavori esistenti e futuri dello scrittore. E se in un primo momento erano stati esclusi dall'accordo gli undici libri della serie su Myron Bolitar, lo scorso agosto è arrivata la firma di un nuovo contratto, per ulteriori quattro anni, che li include. Della serie, squadra che vince non si cambia.