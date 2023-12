Rick and Morty, la prima clip in arrivo dall'anime. VIDEO

Rick and Morty: The Anime è stato annunciato qualche tempo fa, ma pochi sono gli aggiornamenti che hanno fatto seguito all'annuncio. Lunedì 18 dicembre, tuttavia, Adult Swim ha pubblicato una nuova clip.

La clip di Adult Swim

Non si è limitata a condividere una nuova clip di Rick and Morty: The Anime, Adult Swim. Il canale TV ha anche annunciato che la serie, originariamente prevista per questo autunno, verrà invece trasmessa nel 2024 su Adult Swim e Max. Nella clip di preview, Rick affronta un'armata di doppelganger di se stesso in universi alternativi, mentre Summer tenta di aiutarlo a rintracciare l'obbiettivo da una stazione radar all'interno del laboratorio.

Lo spin-off anime di Rick and Morty è prodotto da Jason DeMarco, vicepresidente senior della sezione Anime e Action della Warner Bros. Animation, e da Joseph Chou (Blade Runner: Black Lotus). La regia è invece affidata a Takashi Sano, regista della prima stagione di Tower of God e dei corti animati Rick and Morty vs. Genocide e Summer Meets God (Rick Meets Evil).