Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, dal 20 dicembre su Disney+

Arriverà il prossimo 20 dicembre Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, la serie televisiva di Disney Branded Television e 20th Television

In questa nuova serie targata Disney, Percy (interpretato da Walker Scobell), Annabeth (Leah Sava Jeffries) e Grover (Aryan Simhadri) vengono messi a dura prova durante l’avventura di cui si faranno, loro malgrado, protagonisti. La loro missione? Ristabilire l’ordine sul Monte Olimpo, l’unico modo che hanno per salvare il mondo.

La serie TV che approderà su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è composta da otto episodi.

Mercoledì 20 dicembre 2023 verranno rilasciati i primi due episodi, che saranno poi seguiti da nuovi episodi ogni settimana.



Un adattamento televisivo dei libri bestseller di Rick Riordan La serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo si basa sulla saga di libri bestseller della Disney Hyperion firmati dal pluripremiato e accaldatissimo autore Rick Riordan (la serie letteraria in Italia è edita da Mondadori).

La storia che verrà portata sullo schermo è quella nata dalla pena dall'autore americano, che si articola in sei romanzi di successo pubblicati dal 2005 al 2013. Non è la prima volta che la serie letteraria viene trasposta sullo schermo, però prima di questa serie TV per Disney+ lo schermo era quello grande: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo era infatti già arrivato al cinema con due film, il primo dei quali diretto da Chris Columbus. Era poi prevista anche una terza pellicola, tuttavia il progetto non è stato portato avanti. Dopo che Disney ha acquisito la Fox - che deteneva i diritti cinematografici dei libri di Riordan - ha deciso di dedicarsi a un adattamento seriale, che già era stato annunciato nel 2020, per la gioia dei fan.

La serie televisiva in arrivo su Disney+ è creata dallo stesso autore, Rick Riordan, assieme a Jon Steinberg. Tra i produttori esecutivi, ci sono lo stesso co-creatore Steinberg e Dan Shotz, insieme all’altro co-creatore (e autore dei libri, lo ripetiamo) Rick Riordan, Rebecca Riordan, Ellen Goldsmith-Vein di The Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell e D.J. Goldberg di The Gotham Group, James Bobin, Jim Rowe, Monica Owusu-Breen, Anders Engström e Jet Wilkinson.

La storia di un moderno semidio dodicenne Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo racconta la storia di un moderno semidio che ha soltanto dodici anni. Si tratta di quel Percy Jackson messo a titolo, che qui vedremo all’inizio della sua scoperta dei superpoteri. Lo troveremo intento ad abituarsi alla sua natura, mentre incomincia ad accettare la sua condizione eccezionale e i poteri divini che lo caratterizzano.

A un tratto, però, il dio del cielo, Zeus, lo accuserà di aver rubato il suo fulmine maestro. A Percy non rimane che un’unica via di scampo: tentare di ritrovare il fulmine di Zeus (che non ha affatto rubato lui) e cercare di riportare ordine ed equlibrio in un Olimpo letteralmente impazzito, il cui caos mina la salvezza del mondo.

Percy Jackson è affiancato nella sua delicata e avventurosa missione dagli amici Grover e Annabeth.

Percy è interpretato da Walker Scobell

Nella serie a interpretare Percy Jackson c’è il giovane attore Walker Scobell.

Percy è un ragazzo che diventa vittima di bullismo a scuola, dove i suoi compagni lo dileggiano per via di alcune sue caratteristiche (ha ricevuto una diagnosi di dislessia e di disturbo dell'attenzione). Ma all’improvviso - forse interpretando il sogni di ogni vittima di bullismo - Percy scoprirà di avere facoltà eccezionali, legate alla sua origine straordinaria: è un semidio. Questo suo essere metà umano e metà divino lo porterà a frequentare un campo estivo chiamato Campo Mezzosangue, un posto speciale in cui si allenano e si forgiano le nuove super-leve, tutte quante creature straordinarie dotate di incredibili poteri. Sarà qui che farà la conoscenza del suo professore preferito, Mr. Brunner. Costui si rivelerà essere il centauro Chirone. Al Campo Mezzosangue farà anche la conoscenza di quello che diventerà il suo migliore amico, Grover (Aryan Simhadri), che è un satiro. Lì incontrerà anche Annabeth (Leah Sava Jeffries), anche lei una semidea, proprio come Percy. Ma, quando le cose sembrano finalmente andare per il meglio, improvvisamente la situazione precipita e il protagonista se la vedrà davvero brutta: verrà accusato di aver rubato la folgore di Zeus, motivo per cui sarà costretto ad affrontare faccia a faccia il suo destino. approfondimento Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo diventerà una serie tv

