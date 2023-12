Doc Nelle tue mani 3, i primi due episodi saranno al cinema

La terza stagione di Doc - Nelle tue mani sta per arrivare. Prima di approdare in TV, tuttavia, i primi due episodi arriverano negli UCI Cinemas di tutta Italia. Per vederli, si avranno solamente due giorni: il 18 e il 19 dicembre. Il 18 si potrà persino incontrare Luca Argentero: alle 18.30 all'UCI Milanofiori, alle 21.00 all'UCI Bicocca (sempre a Milano). Il resto del cast sarà presente invece alle 18.30 all'UCI Porta di Roma alle 18.30 e all'UCI Maximo alle 21.00 (sempre a Roma).

Cosa sappiamo su Doc 3

Doc 3 - Nelle tue mani debutterà l'11 gennaio 2024, e andrà in onda per otto serate su Rai 1 per un totale di 16 episodi. Diretto da Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto, vedrà il ritorno - tra gli altri - di Luca Argentero, Matilde Gioli (FOTO), Sara Lazzaro e Pierpaolo Spollon. Ma ci saranno anche volti nuovi, dalla star di Mare Fuori Giacomo Giorgio fino a Laura Cravedi ed Elisa Wong. Di cosa parlerà Doc 3? Dopo aver combattuto (e vinto) contro l'amnesia successiva al colpo di pistola, Andrea Fanti (Luca Argentero) è tornato ad essere un medico e un primario. Nel suo ritorno alla vita ospedaliera, ha cominciato a prestare più attenzione ai pazienti e al lato umano della sua professione, il che gli permette di individuare le radici e le cause di problemi apparentemente misteriosi o poco comprensibili. Prima dell'attentato, Andrea Fanti era un primario separato, e fidanzato con la collega che per diverso tempo era stata la sua amante. Per via del trauma cranico, tuttavia, quell'amore lo ha dimenticato. E fatica ad accettare che l'ex moglie sia legata a un altro uomo. Cosa succederà ora, nella sua vita privata e in quella professionale?