Una famiglia quasi normale, i dettagli della serie svedese su Netflix

È arrivata da pochi giorni su Netflix la serie televisiva Una famiglia quasi normale, tratta dall'omonimo bestseller dello scrittore Mattias Edvardsson, che sta riscuotendo un enorme successo. Racconta di una ragazza che viene accusata di omicidio, sconvolgendo così la vita dei suoi genitori che sembrava perfetta (ma che non lo era affatto, come si scoprirà episodio dopo episodio).

Di produzione svedese, si tratta di una miniserie di genere crime composta da sei puntate. È uscita lo scorso 24 novembre su Netflix ed è attualmente in vetta alla classifica della piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su questo show che sta facendo impazzire tutti quanti, dimostrando come i prodotti di genere crime siano ancora tra i più gettonati del piccolo schermo.

Già l’omonimo bestseller di Mattias Edvardsson da cui la serie è tratta è stato un successo pazzesco, con oltre 550 mila copie vendite in 35 diversi Paesi (in Italia, lo ha pubblicato Rizzoli).

I protagonisti di questa storia inquietante sono gli attori Alexandra Karlsson Tyrefors (qui al suo debutto) nel ruolo della protagonista, la diciannovenne Stella che verrà accusata di essere un’assassina; Lo Kauppi come Ulrika Sandell, che interpreta la madre di Stella; Björn Bengtsson nel ruolo di Adam Sandell, il padre di Stella.

I Sandell sono una famiglia che, a una prima occhiata, sembra perfetta: il padre, Adam, è un prete, mentre la madre, Ulrika, fa l’avvocato. Le due professioni dei genitori sembrano preannunciare ciò che accadrà alla figlia: accusata di omicidio, proprio il prete e l'avvocato sono le due figure professionali (e spirituali) che si legano ai casi di omicidio, il che sembra non certo scelto a caso.

Tutto ruota attorno alla protagonista, la giovane Stella. Questo nucleo familiare trascorre una vita apparentemente normale in un sobborgo elegante residenziale alla periferia di Lund. Ma lo strappo nel cielo di carta, per dirla alla Pirandello, arriverà quando Stella finirà in galera con l'accusa di omicidio. A questo punto i grandi protagonisti della serie diventano i genitori: sconvolti dall'accaduto, brancolano nel buio, non sanno cosa fare e si chiedono come è potuto accadere una cosa simile. Vogliono aiutare la figlia a ogni costo, ma si chiedono se la conoscono veramente. Oltre a chiedersi se conoscono davvero lei, iniziano a domandarsi anche se si conoscono l'un l'altra.

