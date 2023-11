9/13 PH Giulia Parmigiani - Courtesy Disney Italia

I Florio lottarono per integrarsi alla nobiltà dell'epoca in un momento storico in cui questa stava decadendo per gli sviluppi storici e sociali che portarono alla fine del mondo ottocentesco. I Florio erano esponenti di una borghesia benestante che stava scalzando la classe sociale più in vista fino a quel momento