Riprese in corso per i nuovi episodi della serie originale Sky. Una in-house production Sky Studios per l’Italia prodotta insieme a TapelessFilm e Red Joint Film. Regia di Ciro Visco. Salmo supervisore musicale e attore. Protagonisti Lauora Osma, Alessandro Piavani, Andrea Dodero. Sceneggiature di Paolo Vari, Ivano Fanchin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Ciro Visco. Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW